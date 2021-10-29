Der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer hat heute bei seinem Besuch am University College Dublin (UCD) ein Darlehen von 350 Millionen Euro für wichtige große Investitionsprojekte auf dem Campus angekündigt – in Anwesenheit des irischen Ministers für Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Wissenschaft, Simon Harris, und des stellvertretenden Präsidenten des UCD, Professor Mark Rogers.

Bildungsprojekte, die zu einer wissensbasierten Wirtschaft in der Europäischen Union beitragen, gehören zu den wichtigsten Förderprioritäten der Europäischen Investitionsbank. In den vergangenen Jahren hat die EIB die irischen Universitäten stets unterstützt; das aktuelle Darlehen an das UCD ist das bislang größte.

Das UCD will in den kommenden zehn Jahren die Zahl der Lehrkräfte um 50 Prozent und die der Studierenden um 25 Prozent erhöhen. Der Ausbau des UCD-Campus trägt dem Bestreben der EU, die Investitionen in Forschung und Hochschulbildung zu erhöhen, Rechnung und wird die Rolle der Universität in einem zunehmend kompetitiven akademischen Umfeld stärken.

Finanziert werden soll das Ausbauprogramm im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro durch das EIB-Darlehen, philanthropische Mittel, die Erhöhung der Studierendenzahl, sonstige Kredite und staatliche Zuschüsse.

Folgende Projekte sind geplant:

Das neue Centre of Creativity (Kreativitätszentrum) – ein Wahrzeichen am Haupteingang des UCD mit einer Fläche von 12 600 Quadratmetern. Es soll den Ideenaustausch zwischen den Disziplinen und die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Öffentlichkeit fördern. Es wird den Fachbereich Architektur ins Zentrum des Campus rücken und den Fachbereich Ingenieurwesen konsolidieren, indem es modernste Lehreinrichtungen, darunter Studios und kreative Lehrräume, bietet.

Das neue Centre for Future Learning (Zentrum für zukünftiges Lernen) – ein 11 600 Quadratmeter großes Hightech-Gebäude, das aktives Lernen in den Mittelpunkt stellt und von allen UCD-Colleges genutzt wird. Es bietet formelle und informelle sowie Gruppen- und Einzelräume, die die Studierenden benötigen, um eine breite Palette von Kompetenzen zu erwerben und anzuwenden.

Eine neue Erweiterung des O'Brien Centre for Science – dies ist die dritte Phase der Modernisierung der naturwissenschaftlichen Einrichtungen des UCD, die die Sanierung der Bereiche für Physik und Mathematik, Geowissenschaften und Biologie umfasst. Dieses Capstone-Projekt mit dem Titel „Science in Data – Data in Science“ wird als Motor für Lehre und Forschung in den Bereichen Gesundheit, IKT, Umwelt und menschliches Wohlergehen dienen. Auf einer Fläche von über 66 000 Quadratmetern entsteht so eine naturwissenschaftliche Einrichtung mit einer erstklassigen Infrastruktur.

Die Grundsanierung des Newman-Gebäudes, in dem die Fakultäten für Kunst, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die James Joyce Bibliothek untergebracht sind. Dabei handelt es sich um ältesten Lehrgebäude des Campus in Belfield.

Neue und modernere Sporteinrichtungen – Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Studierenden durch sportliche Aktivitäten und den Spitzensport, aufbauend auf der langen Tradition des UCD auf dem internationalen Parkett.

EIB-Präsident Werner Hoyer:

„Es ist großartig, wieder in Dublin zu sein und mit eigenen Augen zu sehen, dass Investitionen in die Hochschulbildung eine Investition in die Zukunft sind. Die Europäische Investitionsbank stellt gerne 350 Millionen Euro für die Umgestaltung des UCD-Campus in Belfield zur Verfügung. Es ist unser bislang größtes Darlehen für den irischen Hochschulsektor. Der Ausbau des Campus wird auf den Stärken des UCD in den Bereichen Naturwissenschaft, Ingenieurwesen und Sozialwissenschaften aufbauen und noch bessere Gesundheits- und Sporteinrichtungen für die Studierenden schaffen.“

Simon Harris, Minister für Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Wissenschaft:

„Ich danke der Europäischen Investitionsbank für die enorme Unterstützung, die sie dem irischen Hochschulsektor zukommen lässt. Damit hat sie zum Wachstum und Ausbau unserer Hochschuleinrichtungen beigetragen. Ich bin wirklich dankbar, dass die Bank uns auch bei diesem spannenden Projekt finanziell zur Seite steht. Das Projekt zeigt, wie eine moderne Universität sein sollte: inklusiv, innovativ und ehrgeizig. Es wird auf dem erstklassigen Campus des UCD aufbauen und, was besonders wichtig ist, den Studierenden und den Menschen in der Region zugutekommen. Ich freue mich darauf, zur Eröffnung der vielen neuen oder sanierten Bereiche zurückzukehren.“

Professor Mark Rogers, stellvertretender Präsident des UCD:

„Die Strategie der Universität bis 2024 kann nur durch den Bau erstklassiger akademischer und studentischer Einrichtungen umgesetzt werden. Das UCD hat mehr Studierende und Beschäftigte als je zuvor. Um die geplanten zusätzlichen Studierenden und Beschäftigten unterzubringen, müssen wir weitere akademische, sportliche und studentische Einrichtungen schaffen. Mit dem Darlehen von der EIB können wir dies tun. Wir haben den Ausbau unseres Campus so geplant, dass wir den Studierenden eine Erfahrung bieten, die der internationalen Best Practice entspricht. Dabei lassen wir uns von unseren strategischen Themen leiten, um einen zugänglichen, nachhaltigen, gesunden und digital gestützten Campus für unsere Universität und die breitere Öffentlichkeit zu schaffen. Eine spannende Komponente ist der Future Campus Masterplan, der in der ersten Phase ein Centre for Creativity und ein Centre for Future Learning vorsieht. Das Centre for Creativity wird eines der aufregendsten Werke moderner Architektur in Irland und weltweit und damit ein passendes Aushängeschild für den fabelhaften Campus von Belfield sein. Auf diese Weise machen wir aus dem UCD einen Campus, der sich den Menschen in Irland und weltweit würdig erweist.“

Das Darlehen wurde von der Universitätsleitung genehmigt, und jedes der Projekte wird ihr vor Baubeginn vorgelegt.

Die Planungsgenehmigung für das Centre for Creativity und das Centre for Future Learning hat nun alle Phasen durchlaufen, und die vorbereitenden Arbeiten haben begonnen.

University College Dublin

Das University College Dublin ist Irlands größte Universität mit rund 30 000 Studierenden, darunter fast 7 000 Postgraduierte und 5 000 internationale Studierende. Sie bietet das umfassendste Studienprogramm aller irischen Universitäten und wird damit ihrem dreifachen Auftrag, Lehre, Forschung und Innovation nach höchsten internationalen Standards zu betreiben, gerecht.