© Unsplash

Die LCL und die EIB fördern mit einer 200-Millionen-Euro-Partnerschaft Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen im Gesundheitsbereich.

Die LCL, eine führende Bank für Gesundheitsfachkräfte, stellt mithilfe eines Darlehens von 200 Millionen Euro weitere Kredite für ihre Kundschaft aus dem Gesundheits- und dem Pharmasektor bereit. Dabei wird sie von ihrer Tochtergesellschaft INTERFIMO unterstützt, die auf die Finanzierung von Angehörigen der freien Berufe spezialisiert ist.

Damit begleitet die LCL die Geschäftsentwicklung selbstständiger Gesundheitsfachkräfte, die Niederlassung neuer Ärztinnen und Therapeuten in Frankreich, auch in Gebieten mit angespannter Lage, und ihren Zusammenschluss in Ärztehäusern.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Fachkräften in Regionen, die unter einem Mangel an qualifizierten Kräften leiden. Für sie sind 20 Prozent der Mittel bestimmt.

Die Kredite werden zu günstigen Zinssätzen vergeben und können bis zu 100 Prozent des Finanzierungsbedarfs der Selbstständigen abdecken. Im Gegenzug müssen die Darlehensnehmer die Umwelt- und Sozialstandards der EIB einhalten, die dem Pariser Abkommen entsprechen.

Die Partnerschaft zwischen der LCL und der EIB rundet das Angebot für Gesundheitsfachkräfte ab und bekräftigt die Rolle der LCL als traditioneller Partner und erster Anlaufpunkt für Gesundheits- und Pharmafachkräfte.

Yann Lhuissier, Direktor der LCL für Spezialmärkte: „Die LCL setzt sich seit jeher für Gesundheitsfachkräfte ein. Dank der Partnerschaft mit der EIB können wir ihnen nun noch besser helfen, Fuß zu fassen und sich weiterzuentwickeln.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, der LCL bei der Finanzierung von Gesundheits- und Pharmafachkräften unter die Arme zu greifen. Der Gesundheitsbereich ist für das Wohlergehen der Menschen wichtig und hat für Europa Vorrang. Die Aufgabe der Bank der EU ist es, Geldgeber für ein besseres Gesundheitssystem zu unterstützen und den Finanzierungsbedarf der Fachkräfte zu decken.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB will ihren Teil dazu beitragen, dass die EU die nächste Innovationswelle – auch im Gesundheitssektor – anführt. Als Klimabank der Europäischen Union ist die EIB einer der größten Geldgeber für Investitionen in den ökologischen Wandel hin zu einem nachhaltigeren und CO 2 -ärmeren Wachstumsmodell.

LCL

Die LCL ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole S.A. und eine der größten Geschäftsbanken Frankreichs. Ihr Ziel ist es, sich als Bank der Wahl für jedes siebte städtische Gebiet, jedes zweite Midcap-Unternehmen und jedes dritte KMU zu etablieren. Die LCL bietet eine breite Palette von Bankdienstleistungen, darunter Kredite, Personen- und Sachversicherungen und Sparprodukte, in Frankreich und den Französischen Antillen. Die LCL erbringt ihre Dienste rund um die Uhr, persönlich und digital, in 1 600 Filialen sowie über telefonische Beratung, ihre Internetseite und die App „LCL Mes Comptes“. Zur LCL gehören außerdem die LCL Banque Privée und die LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. Die 17 300 Beschäftigten der LCL bedienen sechs Millionen Kunden, darunter 214 000 Private-Banking-Kunden, 370 000 Selbstständige im Gesundheitswesen und 29 900 Unternehmen und Einrichtungen.