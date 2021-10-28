© Hemsö

Darlehen ü ber eine Milliarde schwedische Kronen f ü r den Bau und die Sanierung von sozialer Infrastruktur nach hohen Energieeffizienzstandards

Projekt umfasst insgesamt acht im Bau befindliche Geb ä ude in Schweden und die Sanierung eines neunten Geb ä udes in Finnland

Maßnahmen betreffen Gesundheits- und Forschungseinrichtungen, Altenpflegeheime und Bildungseinrichtungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen über eine Milliarde schwedische Kronen (99 Millionen Euro) mit Hemsö Fastighets AB unterzeichnet. Das schwedische Immobilienunternehmen will mit dem Darlehen mit einer Laufzeit von 25 Jahren energieeffizientere soziale Infrastruktur in Schweden und Finnland schaffen. Insgesamt werden neun Gebäude für soziale Dienstleistungen, darunter Pflegeheime, eine medizinische Einrichtung, Vorschulen, Schulen und Kombinationen davon, nach Niedrigstenergiestandards errichtet oder saniert. Acht Vorhaben betreffen Neubauten in Schweden. Ein weiteres Gebäude in Finnland soll grundsaniert und erweitert werden.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident: „Energiesparen und Wärmedämmung sind in den nordischen Ländern noch wichtiger als anderswo. Daher ist die Energieeffizienz hier beim Kampf gegen den Klimawandel besonders wichtig. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Hemsö durch dieses Projekt zu erneuern, zumal es wichtige soziale Infrastruktur betrifft, von der die Bürgerinnen und Bürger vor Ort direkt profitieren. Wohngebäude und öffentliche Gebäude sind für einen großen Teil der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Deshalb müssen wir unbedingt ihre Energieeffizienz erhöhen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.“

Das Darlehen wird unbesichert bereitgestellt und ist für Hemsö eine nachhaltige, flexible und erschwingliche Außenfinanzierungsquelle. Da die meisten in den Hemsö-Gebäuden erbrachten Dienstleistungen aus Steuergeldern finanziert werden, profitiert letztlich die schwedische Bevölkerung vom finanziellen Zusatznutzen des EIB-Darlehens. Die Bruttofläche der Einrichtungen beträgt 71 500 Quadratmeter. Sie werden höhere Energieeffizienzstandards erfüllen als in Schweden und Finnland vorgeschrieben.

Nils Styf, CEO von Hemsö: „Die EIB legt den Schwerpunkt auf grüne und gesellschaftlich wichtige Investitionen. Dies entspricht genau unserem Geschäftsmodell, das auf den Bau von nachhaltiger sozialer Infrastruktur für den öffentlichen Sektor ausgerichtet ist. Mit dem neuen Darlehen diversifizieren wir unsere Finanzierungsquellen. Wir können uns so weiter auf die langfristige Finanzierung der geplanten Projekte konzentrieren. Ich freue mich besonders, dass Sköndalsvillan, das erste Pflegeheim Schwedens, das als Null-Emissions-Haus zertifiziert wird, zum Darlehensportfolio gehört.“

Schweden verzeichnet einen wachsenden Bedarf an sozialer Infrastruktur, nicht nur aus demografischen Gründen, sondern auch wegen der zunehmenden Verstädterung. Die schwedischen Städte gehören seit einigen Jahren zu den am schnellsten wachsenden der EU. Mit dem Projekt werden die nationalen und europäischen Energieeffizienzziele unterstützt und CO 2 -Emissionen verringert. Dies kommt den Klimaschutzzielen und dem EU-Ziel einer diversifizierten Energieversorgung zugute.

Hintergrundinformationen

Im Jahr 2020 stellte die EIB Darlehen von mehr als zwei Milliarden Euro für Projekte in Schweden bereit. Die EIB refinanziert sich an den Kapitalmärkten.

Die EIB ist die einzige Bank, die den EU-Ländern gehört und europäische Ziele verfolgt. Sie arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen und ist der größte multilaterale Anleiheemittent und Kreditgeber weltweit. Die aus der EIB und dem EIF bestehende EIB-Gruppe stellt Finanzierungen und Know-how für nachhaltige Investitionsprojekte bereit, die den Zielen der EU entsprechen. Etwa 90 Prozent ihrer Tätigkeit entfallen auf Europa.

Hemsö ist der führende Eigentümer und Entwickler von Immobilien für soziale Zwecke in Schweden. Das Unternehmensmodell beruht darauf, Immobilien in den Bereichen Pflege, Bildung, Gesundheitsversorgung und Justiz nachhaltig zu besitzen, zu verwalten und zu entwickeln. Hemsö besitzt ungefähr 350 Immobilien in Schweden, Deutschland und Finnland.