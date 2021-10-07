© Shutterstock

Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 250 Millionen Euro an die Rabobank, um Unternehmen mit „Nachhaltigkeitsdarlehen“ zu günstigen Konditionen zu unterstützen

Rabobank stockt die Mittel in gleicher Höhe auf und gewährt Klimaschutzkredite

Das Darlehen ist das sechste nach fünf vorangegangenen Nachhaltigkeitsdarlehen über insgesamt 850 Millionen Euro für fast 470 niederländische KMU und mehr als 20 verschiedene Wirtschaftszweige

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ermöglicht der Rabobank zum sechsten Mal, nachhaltiges Unternehmertum in den Niederlanden mit Nachhaltigkeitsdarlehen zu fördern. Seit 2015, dem Jahr der ersten Nachhaltigkeitsdarlehen mit der Rabobank, haben mehr als 470 umweltbewusste Unternehmen in den Niederlanden von den günstigen Konditionen der EIB-geförderten Kredite profitiert. Die Nachhaltigkeitsdarlehen stehen Entrepreneuren und KMU zur Verfügung, deren Bemühungen, ihre Unternehmen sozial und ökologisch nachhaltig zu machen, durch ausgewählte Gütesiegel für Nachhaltigkeit bestätigt werden.

Kirsten Konst, Leiterin der Abteilung Geschäftskunden und Mitglied der Geschäftsleitung: „Nachhaltigkeit ist eine wichtige Säule der Strategie der Rabobank. Wir finden, es wird für alle unsere Kunden immer wichtiger, in ihre nachhaltige Zukunft zu investieren. Die Rabobank ist stolz darauf, die erfolgreiche Partnerschaft mit der EIB fortzusetzen, um unsere Kunden bei diesem Schritt mit dem neuen Nachhaltigkeitsdarlehen zu unterstützen.“

Kris Peeters, EIB-Vizepräsident: „Auch wenn die unmittelbaren Herausforderungen der Coronapandemie bald hinter uns liegen, wird die Bedrohung durch den Klimawandel nicht verschwinden. Zum sechsten Mal ermöglichen wir es der Rabobank nun, mit Nachhaltigkeitsdarlehen Unternehmen zu fördern, die sich wirklich um mehr Umweltfreundlichkeit bemühen. Der anhaltende Erfolg dieser Darlehen zeigt uns auch vor dem Hintergrund des Pariser Abkommens, dass umweltfreundliches Unternehmertum wirtschaftlich sinnvoll ist.“

Nachhaltigkeitsdarlehen können von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die zu den Vorreitern in ihrem Sektor zählen, sozial verantwortlich handeln und eines der ausgewählten Gütesiegel für Nachhaltigkeit tragen. Die Kreditanträge müssen die üblichen Konditionen der EIB und der Rabobank erfüllen. Nachhaltigkeitsdarlehen können an Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten vergeben werden. Die Gesamtprojektkosten dürfen 25 Millionen Euro nicht überschreiten, der Darlehensbetrag ist auf maximal 7,5 Millionen Euro begrenzt. Die abschließende Entscheidung über die Kreditgenehmigung liegt bei der Rabobank.

Hintergrundinformationen

Die Anteilseigner der EIB sind die EU-Mitgliedsländer (die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile). Die EIB kann sich an den Kapitalmärkten deshalb sehr günstig Mittel beschaffen. Diese vergibt sie in Form von langfristigen Finanzierungen für solide Projekte, die zu den EU-Zielen beitragen. 2020 vergab die EIB für Projekte in den Niederlanden Kredite von rund 1,9 Milliarden Euro.

Die Rabobank ist eine international tätige Genossenschaftsbank. Ihr Leistungsspektrum umfasst das Privat- und Firmenkundengeschäft, die Vermögensverwaltung sowie das Leasing- und Immobiliengeschäft. Als Genossenschaftsbank richtet die Rabobank ihr Dienstleistungsangebot am Kundeninteresse aus. Sie zählt zu den führenden kundenorientierten Genossenschaftsbanken in den Niederlanden und ist weltweit eine der führenden Banken im Lebensmittel- und Agrarsektor. Die Rabobank hatte am 31. Dezember 2020 43 272 Beschäftigte und ist in 38 Ländern tätig.