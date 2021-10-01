EIB hat mit Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) einen Darlehensvertrag über 300 Millionen Euro für die Modernisierung des Kraftliner-Werks in Obbola unterzeichnet

Mithilfe der Finanzierung soll die Produktion von wiederverwertbaren und erneuerbaren Verpackungen mit einem als Papierherstellung 4.0 bekannten Verfahren verbessert werden

Das modernisierte Werk wird effizienter produzieren, weniger Energie verbrauchen und seinen ökologischen Fußabdruck verringern

SCA erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen von 300 Millionen Euro, um sein Kraftliner-Werk im nordschwedischen Obbola zu modernisieren. Die neue Ausrüstung, mit der das Werk für die Umsetzung des Verfahrens „Papierherstellung 4.0“ ausgestattet wird, ermöglicht die digitale Integration der Maschinen. Der Produktionsprozess wird dadurch wesentlich effizienter und bringt hochwertige Produkte hervor, was der Vision der Europäischen Union für den digitalen Wandel entspricht. Zudem dürfte sich das Projekt positiv auf die lokale Wirtschaft auswirken.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Das Projekt erhöht nicht nur die Energieeffizienz der Produktionsanlage, sondern leistet auch einen guten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, weil in der Produktion doppelt so viele recycelte Fasern verwendet werden können. Vor allem in der heutigen Wirtschaft spielen Verpackungen für Produkte und Lieferungen eine immer wichtigere Rolle. Die Möglichkeit, recycelte Fasern zu verwenden, wirkt sich damit erheblich auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen aus.“

Ulf Larsson, Präsident und CEO von SCA: „Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen steigt. Daher hat SCA 2019 beschlossen, die Produktionskapazität des Werks in Obbola von 450 000 Tonnen auf 725 000 Tonnen zu erhöhen. Die Investition wird den Einsatz fossiler Brennstoffe in wichtigen Bereichen des Produktionsprozesses überflüssig machen, was den CO 2 -Fußabdruck deutlich verringert. Durch diese Investition in die weltweit modernste Kraftliner-Anlage werden wir viel wettbewerbsfähiger und nachhaltiger produzieren und die Qualität unserer Produkte erheblich verbessern.“

Die Modernisierung des Werks wird die Produktion von wiederverwertbaren und kompostierbaren Verpackungen aus recycelten Fasern sowie aus erneuerbarem und nachhaltigem Holz verbessern, womit den Klimaschutzzielen der EU und der EIB Rechnung getragen wird.