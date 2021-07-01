Gründung der 2X Collaborative für Investitionen in Frauen

Eine partnerschaftliche Initiative der 2X Challenge und von GenderSmart Investing

Unterstützt vom Investment Leadership Network

Einige der namhaftesten Investmentunternehmen der Welt haben heute bekannt gegeben, dass sie sich einer neuen Brancheninitiative zur Förderung von Investitionen in Frauen anschließen wollen.

Die 2XCollaborative wurde von den Mitgliedern der 2X Challenge, einem Zusammenschluss von Entwicklungsfinanzinstituten und multilateralen Entwicklungsbanken, und der Initiative GenderSmart Investing ins Leben gerufen. Die 2X Challenge warb von 2018 bis 2020 insgesamt sieben Milliarden US-Dollar für genderfokussierte Investitionen ein und will in den kommenden beiden Jahren weitere 15 Milliarden US-Dollar mobilisieren.

Die neue, auf Mitgliedschaft basierende Initiative 2X Collaborative soll bei kommerziellen Investoren mehr Interesse an genderorientierten Anlagen wecken. Diesem Ziel kam sie heute einen großen Schritt näher: Künftig kann sie auf die Unterstützung des Investment Leadership Network mit seinen vierzehn Mitgliedern zählen (darunter Allianz, calPERS und Generali), das für ein verwaltetes Vermögen von über fünf Billionen US-Dollar steht,

Die neue Initiative will erreichen, dass mehr Geld in die Stärkung der Frauen in der Wirtschaft investiert wird. Sie wurde heute beim Generation Equality Forum der Vereinten Nationen in Frankreich vorgestellt.

GenderSmart ist eine globale Initiative, die bei besonderen Veranstaltungen wie dem GenderSmart Investing Summit und mithilfe engagierter, ausgewählter Mitglieder in großem Stil genderorientiertes Kapital einwerben will.

Durch die Partnerschaft mit dem ILN soll künftig verstärkt privates Kapital für genderorientierte Investmentprodukte mobilisiert werden.

Thomas Östros, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), die sich an der 2X Challenge beteiligt: „Um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, müssen wir so viel Kapital wie möglich für genderorientierte Investitionen mobilisieren und nutzen. 2X Collaborative bringt Anleger über eine spannende Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch, zur Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen und zum Gespräch über gemeinsame Investitionsmöglichkeiten zusammen. Geschlechtergleichheit ist eines der zentralen Anliegen der EIB. Daher unterstützen wir die 2X Collaborative mit Stolz und möchten zusammen mit unseren Partnern der 2X Challenge und des Team Europe weitere Mitstreiter gewinnen.“

Jen Braswell, Director, Value Creation beim britischen Entwicklungsfinanzierer CDC Group, das den Ko-Vorsitz im 2X-Steuerungsausschuss führt: „Die Partnerschaft mit GenderSmart Investing und die Unterstützung der 2X Collaborative durch das Investment Leadership Network sind für die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen rund um die Welt unglaublich wichtig. Ich bin zuversichtlich, dass in den kommenden zwölf Monaten weitere globale Finanzinstitute Kapital für genderfokussierte Investitionen bereitstellen.“

Amy Hepburn, Chief Executive des ILN: „In unserer Anlagepraxis fördern wir die Gleichstellung der Geschlechter und aller ethnischen Gruppen fördern. Wir freuen uns sehr, unser Wissen und unsere Expertise jetzt mit der 2X Collaborative teilen zu können.“

Suzanne Biegel, Mitgründerin von GenderSmart: „Genderfokussierte Investitionen haben im vergangenen Jahrzehnt deutliche Fortschritte gemacht und werden zunehmend als sinnvolle Anlagemöglichkeit angesehen. Wir freuen uns sehr, dies in den kommenden Jahren als zentraler Partner der 2X Collaborative weiter voranzutreiben.“

Es gibt zunehmend Belege, dass eine wirksame Unterstützung von Frauen – sei es als Unternehmerinnen, Führungskräfte, Arbeitskräfte oder Konsumentinnen – für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgt, Armut reduziert und ein Wirtschaftswachstum ermöglicht, an dem alle teilhaben. Frauen sind für die Weltwirtschaft inzwischen ein größerer Wachstumsmarkt als China und Indien zusammen.

Wenn Sie an der Auftaktveranstaltung der 2XCollaborative Challenge teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte hier an.