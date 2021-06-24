© NBG Greece

Erste Transaktionen im Rahmen des Europäischen Garantiefonds in Griechenland helfen Unternehmen, Folgen der Pandemie zu überwinden und zu wachsen

Gemeinsames Engagement der EIB-Gruppe für KMU, Midcap- und erstmals auch Großunternehmen

Erste Direktgarantie-Operation der EIB in Griechenland und erste Garantieoperation des EIF in Griechenland, die auch Factoring abdeckt

Transaktionen folgen auf Unterstützung von EIB und EIF für NBG-Finanzierungen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro für griechische Unternehmen

Die National Bank of Greece (NBG) stellt in Griechenland 1,125 Milliarden Euro für kleine, mittlere und große Unternehmen bereit, die unter den Folgen der Coronapandemie leiden. Dazu erhält die NBG Hilfen aus dem Europäischen Garantiefonds (EGF), die nun erstmals in Griechenland unterzeichnet wurden.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) stellen Garantien für Unternehmensfinanzierungen der NBG. Ziel ist, dass Unternehmen jeder Größe Zugang zu günstigen Finanzierungen erhalten, damit sie die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser bewältigen und in die Zukunft investieren können.

Die ersten EGF-Operationen in Griechenland wurden heute am Sitz der NBG in Athen offiziell unterzeichnet, in Anwesenheit von NBG-CEO Pavlos Mylonas, EIB-Präsident Werner Hoyer, Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland, und Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF.

NBG-CEO Pavlos Mylonas: „Covid-19 hat Unternehmen in ganz Griechenland vor beispiellose Herausforderungen gestellt. Wir mussten rasch helfen, um ihnen die Anpassung zu erleichtern und Arbeitsplätze zu schützen. Die NBG reagiert in der Krise auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und begrüßt daher die umfangreiche Unterstützung seitens EIB und EIF, die wir mit der ersten Inanspruchnahme des Europäischen Garantiefonds in unserem Land nun nutzen. Die heutigen Vereinbarungen ermöglichen der NBG, Finanzierungen im Umfang von 1,125 Milliarden Euro an Hunderte von griechischen Unternehmen zu vergeben.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die EIB-Gruppe hilft Unternehmen in Europa und weltweit, sich gegen die Folgen von Covid-19 zu wappnen. Die heutige erstmalige Inanspruchnahme des Europäischen Garantiefonds durch unseren langjährigen lokalen Partner NBG wird neue Mittel freisetzen, mit denen Unternehmen die schwierige Zeit überstehen und eine bessere Zukunft gestalten können.“

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Die neue Kooperation der EIB mit der NBG kommt in einer Schlüsselphase für die griechische Wirtschaft. Gemeinsam werden wir griechischen Unternehmen helfen, damit sich die Wirtschaft des Landes erholt. Über den Europäischen Garantiefonds stellt die EIB zum ersten Mal Garantien für Unternehmensfinanzierungen in Griechenland und fördert über eine lokale Partnerbank erstmals auch Finanzierungen für größere Unternehmen im Land.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des Europäischen Investitionsfonds: „Der Europäische Investitionsfonds verstärkt europaweit sein Engagement für Unternehmen, die in der Pandemie ins Straucheln geraten sind. Dafür stellt er mehr Eigenkapital-, Fremdkapital- und Garantieprodukte bereit, die passgenau auf den Finanzierungsbedarf der Unternehmen abgestimmt sind. Die neue Garantiefazilität des EIF für die NBG ergänzt die Garantie der EIB und sorgt dafür, dass griechische Unternehmen jeder Größe in dieser kritischen Phase Zugang zu passenden Finanzierungen erhalten.“

Griechische Unternehmen profitieren von 25 Milliarden Euro schwerer paneuropäischer Antwort auf Covid-19

Der EGF mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro wurde von der EIB-Gruppe und den EU-Mitgliedstaaten in den Wochen nach Ausbruch der Pandemie eingerichtet – als Schutzschirm für wirtschaftlich solide europäische Unternehmen, die in der Coronakrise in Not geraten sind.

Die EGF-Garantien sollen Verluste decken und Kapital freisetzen, sodass Finanzintermediäre mehr Mittel zu besseren Konditionen vergeben und Unternehmen dadurch helfen können, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen.

Transaktion bündelt Hilfe von NBG, EIB und EIF zur Stärkung der griechischen Wirtschaft

Über den EGF können die EIB und der EIF Unternehmenskredite der NBG in Griechenland garantieren.

Die EIB-Transaktion sieht eine Garantie zugunsten der NBG vor, die potenzielle Verluste aus einem Portfolio an neuen Krediten im Umfang von 200 Millionen Euro abdeckt. Die Kredite sollen an wirtschaftlich solide Midcap- und Großunternehmen vergeben werden, die in der Coronakrise in Not geraten sind. Da die NBG sich zur Vergabe eines entsprechenden Betrags an KMU verpflichtet hat und Endbegünstigte auch Mittel aus anderen Quellen erhalten, dürfte die Transaktion Finanzierungsmittel von fast 500 Millionen Euro für griechische Unternehmen mobilisieren.

Die EIF-Transaktion betrifft eine Direktgarantie für ein Portfolio von Krediten an KMU und Midcap-Unternehmen im Umfang von 775 Millionen Euro, das eine breite Palette von Finanzierungsprodukten abdeckt, einschließlich Liquidität, Factoring und Projektdarlehen.

Transaktionen folgen auf Unterstützung in Höhe von 4,5 Milliarden Euro für griechischen Privatsektor durch NBG und EIB-Gruppe

In den letzten fünf Jahren hat die EIB der NBG mehr als 1,65 Milliarden Euro zur Weiterleitung an Unternehmen in Griechenland und für Handelsfinanzierungen bereitgestellt und damit neue Unternehmensfinanzierungen von über drei Milliarden Euro mobilisiert.

Es ist das größte Engagement bei einer griechischen Bank in diesem Zeitraum und umfasst die gezielte Förderung von Jugendbeschäftigung, Frauen in der Wirtschaft, Klimaschutz und Handelsfinanzierungen. In den letzten Monaten hat die EIB als Antwort auf Covid-19 Darlehen in Höhe von 200 Millionen Euro an die NBG unterzeichnet.

Der EIF hat in den vergangenen Jahren mit acht gezielten Garantieprogrammen insgesamt 1,44 Milliarden Euro für neue Kredite an Unternehmen über die NBG mobilisiert.

Die neue NBG-Finanzierung wurde vom Präsidenten und Vizepräsidenten der EIB sowie vom geschäftsführenden Direktor des EIF bei einem dreitägigen Besuch in Athen auf den Weg gebracht.

Die National Bank of Greece S.A. ist eine der vier systemrelevanten Banken in Griechenland und eines der größten Finanzinstitute im Land. Sie bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und ‑dienstleistungen und verfügt über eine starke Präsenz im Land. In den meisten ihrer Hauptgeschäftsfelder, darunter im Privat- und Firmenkreditgeschäft, ist sie Marktführerin.