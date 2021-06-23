CEO von PPC und Präsident der EIB vereinbaren neue Finanzierung zur Nutzung sauberer Energien

Neue Investitionen von HEDNO, der Stromversorgungstochter der PPC, zur Modernisierung des Stromnetzes auf 14 200 Kilometern

Neues Programm zur Einführung intelligenter Zähler und zur Verbesserung der Effizienz des Stromnetzes

Die Europäische Investitionsbank unterstützt Investitionen in die Modernisierung Tausender Kilometer Stromverteilungsleitungen und einen verstärkten Einsatz intelligenter Zähler, die für die künftige stärkere Nutzung erneuerbarer Energien in Griechenland gebraucht werden, mit einer Finanzierung von 330 Millionen Euro, die in Athen heute offiziell bekannt gegeben wurde.

Der Präsident der EIB Werner Hoyer und der Vorstandsvorsitzende und CEO von PPC Georgios Stassis haben heute den zweiten Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Der Betrag ist Bestandteil des 330-Millionen-Euro-Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren für Investitionen in die Modernisierung und Stärkung des griechischen Stromversorgungsnetzes auf dem Festland und den Inseln.

Kostas Skrekas, griechischer Minister für Umwelt und Energie: „Die heutige Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt in Richtung Energiewandel und digitale Transformation der PPC Group. Die Schließung von Braunkohlekraftwerken, die Teil der Leitinitiative von Premierminister Kyriakos Mitsotakis ist, hat bereits eine neue Ära für das Unternehmen eingeleitet und den Grundstein für seine Zukunftsfähigkeit und künftiges dynamisches Wachstum gelegt. Mit der neuen Finanzierung der EIB wird ein entscheidender Schritt für die Modernisierung des HEDNO-Netzes und die stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung unternommen. Wir wollen die grüne Wende von PPC beschleunigen, um in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung des Landes zu sein.“

Georgios Stassis, Vorstandsvorsitzender und CEO von PPC S.A.: „Strategische Finanzierungen mit langen Laufzeiten tragen dazu bei, das Stromversorgungsnetz zu modernisieren, kommen den Verbrauchern zugute, verbessern die Versorgungssicherheit und schützen die Umwelt. Das neue EIB-Darlehen in Höhe von 330 Millionen Euro wird es HEDNO und PPC ermöglichen, durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und durch die Einführung intelligenter Zähler zur intelligenten und grünen Energiewende Griechenlands beizutragen.“

Anastasios Manos, CEO von HEDNO: „Die EIB ist ein wichtiger Partner für Energieinvestitionen in Griechenland, und das heute unterzeichnete neue EIB-Darlehen steht für unsere gemeinsame Vision, die Stromversorgung zu modernisieren, um ein intelligenteres nationales Netz aufzubauen und den Klimawandel durch eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien zu bekämpfen. So können die PPC Group und HEDNO die Dienstleistungen für Kunden in ganz Griechenland weiter verbessern.“

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Verstärkte Energieinvestitionen sind wichtig, um die Zuverlässigkeit der Netze zu erhöhen, das griechische Potenzial für Solar- und Windenergie zu nutzen und in Europa zur Energiewende beizutragen. Die Europäische Investitionsbank unterstützt verstärkt Energieinvestitionen in Griechenland mit großer Wirkung. Wir freuen uns über unsere jüngste Finanzierung mit PPC, die die Leistung des von HEDNO betriebenen griechischen Stromverteilungsnetzes verbessern und die Nutzung intelligenter Zähler ausbauen wird, die für eine effizientere Stromerzeugung unerlässlich sind und in den kommenden Jahren eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen werden.“

Christian Kettel Thomsen mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Die heute bekräftigte Finanzierung der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 330 Millionen Euro für PPC ist Ausdruck unserer Partnerschaft bei der Modernisierung und Erweiterung des nationalen Stromversorgungsnetzes auf 14 200 Kilometern und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien in den kommenden Jahren. Es baut auf der langjährigen Partnerschaft der EIB mit PPC und unserer großen Erfahrung bei der Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verbindungsleitungen zu Inseln und der Stromverteilung in ganz Griechenland auf.“

Verbesserung der Netzzuverlässigkeit und der Stromversorgung in ganz Griechenland

Die neue EIB-Finanzierung wird den Bau von 6 600 Kilometern neue Stromleitungen und die Modernisierung des bestehenden Versorgungsnetzes auf 7 600 Kilometern, sowohl auf dem griechischen Festland als auch auf den Inseln, sowie den Einsatz moderner intelligenter Zähler für ein besseres Management der Stromversorgung unterstützen.

Dies wird die Gesamteffizienz des Netzes verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und den zukünftigen Bedarf decken.

Nutzung des griechischen Erneuerbare-Energien-Potenzials

Die neuen Investitionen ins Netz werden auch den künftigen Ausbau der Wind- und Solarstromerzeugung mit Einspeisung in das nationale Stromnetz ermöglichen.

Die EIB unterstützt Energieinvestitionen in Griechenland von PPC seit 57 Jahren

Die Europäische Investitionsbank finanziert seit 1964 langfristige Investitionen von PPC.

In den letzten zehn Jahren hat die Europäische Investitionsbank PPC und privaten griechischen Energiepartnern mehr als 4,3 Milliarden Euro für Energieinvestitionen in Griechenland bereitgestellt, darunter für die Verbesserung der Stromverbindungen zu griechischen Inseln, die Nutzung erneuerbarer Energien und beschleunigte Investitionen in die Energieeffizienz.

Unterstützung vorrangiger Energieinvestitionen im Mittelpunkt des Besuchs von hochrangigen Vertretern der EIB-Gruppe

Die neue Vereinbarung wurde während eines dreitägigen Arbeitsbesuchs von Werner Hoyer, dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Christian Kettel Thomsen, dem EIB-Vizepräsidenten für Griechenland, und von Alain Godard, dem geschäftsführenden Direktor des Europäischen Investitionsfonds, unterzeichnet.

Die Europäische Investitionsbank gehört den 27 EU-Mitgliedstaaten. Im vergangenen Jahr hat die EIB-Gruppe 2,8 Milliarden Euro neue Unterstützung für hochwirksame private und öffentliche Investitionen im ganzen Land bereitgestellt. Gemessen am Pro-Kopf-Engagement der EIB steht Griechenland somit an zweiter Stelle.