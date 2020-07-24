PPC DISTRIBUTION VIII

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Multi-component investment programme covering the period 2021-2023 aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution network in Greece. The programme consists of a large number of medium- and low-voltage electricity distribution schemes geographically dispersed throughout peninsular and insular Greece. The main purpose of the programme is to enable the connection of new system users and to improve the current standards of safety and reliability of the network.
The investment programme will enable the Promoter to connect new end-users including renewable generators, and improve the reliability and quality of electricity supply. Furthermore, the investments will take place in less-developed regions.
Some of the programme schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for an environmental impact assessment (EIA). The impacts that can be typically expected from some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, collision and electrocution of flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction. The appraisal will focus on the Promoter's capacity to implement the programme in line with the EIB environmental and social standards and requirements.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.