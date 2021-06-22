Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Vitas Palestine einen Finanzierungsvertrag über 3,3 Millionen US-Dollar unterzeichnet, um Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer im Westjordanland und Gazastreifen zu fördern. Die EIB-Finanzierung ist Teil der Maßnahmen von Team Europe, um die Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Damit können rund 1 237 Kleinstunternehmende einen Kredit erhalten, 30 Prozent davon Frauen.

Das Darlehen knüpft an den im Dezember 2017 unterzeichneten Finanzierungsvertrag über 5 Millionen US-Dollar zur Förderung des palästinensischen Mikrofinanzsektors an. Es soll die Widerstandsfähigkeit des Sektors gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie stärken.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Kleine und mittlere Unternehmen machen 95 Prozent der palästinensischen Wirtschaft aus. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden, insbesondere für junge Menschen und Frauen. In der beispiellosen aktuellen Krise verbessert dieses umfangreiche Paket den Zugang des palästinensischen Privatsektors zu dringend benötigter finanzieller Unterstützung. Als Bank der EU und wichtiger Geldgeber für Team Europe schätzen wir unsere Partnerschaft mit den Partnerinstituten vor Ort, die die Projekte gemeinsam mit uns umsetzen.“

Alaa Sisalem, CEO von Vitas Palestine: „Vitas Palestine schätzt die dauerhafte Partnerschaft mit der EIB, dank der wir den Finanzierungsbedarf unserer Kunden in dieser schwierigen Situation decken können. Wir danken der EIB für die anhaltende Unterstützung des Mikrofinanzsektors und von Vitas Palestine und unserer Aufgabe, ein wirtschaftliches Umfeld zu schaffen, das Existenzgründende und die Selbstbestimmung von Frauen fördert.“

Sven Kühn von Burgsdorff, Vertreter der Europäischen Union: „Sechs Monate nach der ersten Zusammenkunft der Investitionsplattform zwischen der EU und Palästina bin ich sehr erfreut über diese historische Unterzeichnung heute. Die Vereinbarung ermöglicht es, den palästinensischen Privatsektor in bisher einmaliger Höhe durch innovative Instrumente zu unterstützen. Sie fällt in eine für Palästina schwierige Zeit und zeigt, dass Palästina trotz der vielen Probleme tragfähige Geschäftschancen bietet, in die es sich zu investieren lohnt. Dieses Finanzierungspaket wird die palästinensische Wirtschaft stärken und damit zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit sowie Wohlstand und Wohlergehen beitragen.“

Der Finanzierungsvertrag wurde im Rahmen der Mikrofinanzfazilität für die südliche Nachbarschaft unterzeichnet. Mit der Fazilität im Volumen von 71,3 Millionen Euro sollen Investitionen im Mikrofinanzsektor in Ländern der südlichen Nachbarschaft finanziert werden. Dabei können eigene Mittel der EIB mit Geldern kombiniert werden, die die Europäische Kommission im Rahmen der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität bereitstellt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) zählt zu den führenden Entwicklungsfinanzierungsinstituten im Mittelmeerraum. Sie will die Lebensbedingungen der Menschen in der Region verbessern und damit die wirtschaftliche und soziale Entwicklung fördern. Die EIB will ihre Präsenz in den Partnerländern stärken und konzentriert sich auf vorrangige wirtschaftliche und soziale Ziele der Empfängerländer. Sie vergibt dazu nicht nur Darlehen, sondern bietet den Ländern durch ihre Beratung und ihr technisches und finanzielles Know-how auch wertvolle zusätzliche Hilfe bei der Durchführung von Projekten und der Weiterentwicklung staatlicher Konzepte.

Die Risikokapitalfazilität für die Länder der südlichen Nachbarschaft gewährt KKMU im Mittelmeerraum Zugang zu Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Auf diesem Weg sollen die Entwicklung des privaten Sektors, inklusives Wachstum und die Beschäftigung in der Privatwirtschaft gefördert werden. Die Fazilität wurde von der Europäischen Kommission und der EIB eingerichtet und baut auf dem Erfolg des ENPI-FEMIP-Risikokapitalmandats 2007–2013 auf. Die Mittel aus diesem Mandat konnten trotz der enormen geopolitischen Unruhen in der Zielregion vollständig eingesetzt werden. https://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm