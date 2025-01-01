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VITAS PALESTINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
6.942.414,59 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 6.942.414,59 €
Durchleitungsdarlehen : 6.942.414,59 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2020 : 2.713.369,51 €
19/12/2017 : 4.229.045,08 €
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Mahmoud has been in business for 10 years. He always wanted to work with hair. It was a passion for him as a young man and he started it as a hobby 15 years ago. It was easy for him to learn the technical skills and he enjoys the business. After working with other barber shops for the initial five years, he decided that he wanted to set up his own place. Ten years ago he opened his first shop, and the business continues to thrive today. But, he wanted to improve his working space and present something unique to his customers and also attract new customers. After getting his funding, he employed a design consultant to conceptualise the new space and within two weeks the entire place had been refurbished. It’s a very modern design with artistic touches and vibrant colours. It’s very trendy. He knew his vision would cost money because the elements he wanted to incorporate were expensive. He approached Vitas to help improve his business, and to help improve his standard of living and ultimately increase his income. His relationship with Vitas is key for him. He was able to significantly improve his business in a very short space of time with access to finance that he wouldn’t have been able to get from traditional sources. The support of Vitas is also vital for other businesses in the area as it encourages young people, when they see a business succeeding, to want to do better for themselves.
Almokhtar Salon
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
This is the only car wash in this region, so you could say he has a monopoly on the market. Having been in business for the last 7 years, he wanted to improve his offering to his clients. He was washing all the cars by hand which guaranteed a bespoke service, but was time consuming and limited the number of cars he could clean in a day. He was also working mostly alone. Approximately one month ago he decided to speak with Vitas about how to access finance to improve his business. With a loan of 3000USD he was able to buy two pressure washers, a vacuum cleaner and a variety of car cleaning products. As he already had his own space, he just needed to focus on improving the quality of service. He’s now faster, is increasing turnover, and has been able to take on more staff, with three other people working with him. The work is good here and he is very happy. The relationship with Vitas is so valuable for him and the community as a whole. He’s making more money, the quality of his work is improving and he’s able to provide people with jobs.
Alsalam Laundry
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB
This bakery has been in the same spot since 1955. It was opened by his grandfather who handed it over to his father, and now it is proudly run by Islam Suhail Abu Ajaj. It’s a thriving business in the heart of a very vibrant commercial centre. With a solid reputation for offering excellent service and a wonderful range of bread products, Islam Suhail Abu Ajaj decided that he wanted to increase his offering. With a small loan from Vitas, he was able to buy a new machine that allows him to make a baguette type roll which he can sell directly to the public, but more importantly he is now selling this product to hotels and cafes who offer sandwich products to their clients. The increase in turnover from one machine has allowed him to take on at least one new member of staff, he’s increased productivity because he’s not making the same product by hand anymore, and he’s planning to continue to expand the business and offer new and interesting bread products. Vitas to him is necessary for the continued development of small and medium sized businesses in the west bank who wouldn’t have access to any financial products to help grow their businesses. This source of micro capital is vital to development in the West Bank.
Abu Mosa Bakery
Fotograf: Nicholas Lapite
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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