© Red Points

Unternehmen will angesichts des exponentiellen Wachstums beim E-Commerce mit EIB-Mitteln weltweiten technologischen Standard für Markenschutz im Internet etablieren

Finanzierung im Rahmen des Paneuropäischen Garantiefonds (EGF)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Start-up-Unternehmen Red Points die erste Venture-Debt-Finanzierung in Spanien im Rahmen des Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) unterzeichnet. Der EGF ist Teil eines 540 Milliarden Euro schweren Maßnahmenpakets, mit dem die EU auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie reagiert. Red Points erhält von der EIB eine Venture-Debt-Finanzierung von bis zu 15 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren. Finanziert werden damit die Forschung und Entwicklung im Bereich Softwaretechnologien und das Wachstum der Firma auf dem Weltmarkt.

Red Points ist ein SaaS-Unternehmen mit Sitz in Barcelona unter weiblicher Führung. Es hat eine Cloud-Software-Plattform zur Bekämpfung von Fälschungen, Produktpiraterie, Identitätsdiebstahl und betrügerischem Vertrieb im Internet entwickelt. Weltweit über 800 kleine, mittlere und große Unternehmen nutzen die Plattform, um den Ruf ihrer Marke zu schützen und ihren Umsatz zu steigern. Die Software setzt künstliche Intelligenz ein, um den Markenschutz auf E-Commerce-Plattformen, in sozialen Netzwerken und auf Webseiten zu automatisieren. Sie hilft Firmen schnell und effizient, gegen Markenmissbrauch vorzugehen sowie gefälschte Produkte ausfindig zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen. Das Unternehmen mit rund 250 Beschäftigten und Büros in Barcelona, New York, Salt Lake City und Peking hat sich auf dem Markt bereits einen Namen gemacht. Es erbringt seine Dienstleistungen für weltweit führende Elektronik-, Mode-, Sport-, Automobil- und Unterhaltungsmarken.

Mit der Finanzierung der EIB kann Red Points seine globale Präsenz ausbauen und seine führende Technologie für Markenschutz im Internet weiterentwickeln. Durch den Anstieg des E-Commerce und der Cyberkriminalität im Zuge der Coronapandemie hat sich die Marktpräsenz des Unternehmens bereits deutlich erhöht.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Spanien: „Wir arbeiten weiter an wirtschaftlichen Maßnahmen, um die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abzufedern. Der Vertrag mit Red Points wird das Wachstum einer spanischen Softwareschmiede vorantreiben und Investitionen in Technologien und künstliche Intelligenz anschieben. Dies wiederum trägt zu Innovationen und zur Digitalisierung bei, beides Schlüsselfaktoren für eine rasche wirtschaftliche Erholung.“

Laura Urquizu, Präsidentin und CEO von Red Points: „Mit diesem neuen Meilenstein in unserer Finanzierungsstrategie steigern wir unser Wachstum im zweistelligen Bereich und beschleunigen damit Innovationen und den Schutz von Marken und Verbrauchern weltweit. Wir freuen uns, dass eine europäische Einrichtung wie die EIB uns auf diesem Wachstumsweg begleitet.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde von der EIB-Gruppe mit Beiträgen Spaniens und anderer EU-Mitgliedstaaten eingerichtet, um Unternehmen zu schützen, die unter der Covid-19-Krise leiden. Mit den EGF-Garantien im Gesamtvolumen von fast 25 Milliarden Euro können EIB und EIF Unternehmen, vor allem KMU und Midcaps, Darlehen, Garantien, Asset-Backed Securities, Kapital und andere Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stellen. Der EGF ist Teil eines Maßnahmenpakets der Europäischen Union für die Erholung von der Pandemie. Insgesamt stehen 540 Milliarden Euro für die Teile der Wirtschaft bereit, die am stärksten unter der Krise leiden.

Red Points ist die weltweit von Unternehmen meistgenutzte technologische Markenschutzlösung. Die Plattform ermöglicht Marken, gegen Fälschungen, Produktpiraterie, Identitätsdiebstahl, Verkauf von Zugangsdaten und betrügerischen Online-Vertrieb vorzugehen. Damit schützen sie ihren Ruf und erhöhen ihren Umsatz.

Red Points hat über 800 Kunden sowie Büros in New York, Barcelona, Peking und Salt Lake City. Das Unternehmen hat eine traditionell von Dienstleistungsanbietern dominierte Branche mit einer skalierbaren und effizienten Lösung von Grund auf verändert.