Finanzminister begrüßt bislang größtes Engagement der EIB in Benin

30 Millionen Euro für den Kampf gegen die Pandemie und für das öffentliche Gesundheitswesen

110 Millionen Euro für Entwässerung, bessere Lebensbedingungen, Schutz von Eigentum und die Verringerung des Risikos von Krankheiten durch verunreinigtes Wasser

Die Europäische Investitionsbank vergibt 140 Millionen Euro für Gesundheitsinvestitionen und die Bewältigung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels in Benin. Mit ihrem bisher größten Engagement in Benin fördert die EIB zwei neue Initiativen: zum einen für bessere Krankenhausdienste und die Versorgung mit Schutzausrüstung und medizinischem Sauerstoff, zum anderen für Entwässerungssysteme in Sekundärstädten des Landes.

Bei der heutigen Vertragsunterzeichnung wurden die positiven Entwicklungseffekte dieses erneuten Engagements der EB hervorgehoben.

Romuald Wadagni, Wirtschafts- und Finanzminister der Republik Benin: „Die Europäische Investitionsbank ist ein Schlüsselpartner für Benin und Afrika. Die erneute Unterstützung der EIB von 140 Millionen Euro ermöglicht wichtige Gesundheitsinvestitionen und schützt Menschen und Sachwerte in Benin besser vor den Folgen des Klimawandels. Mit ihrem besonderen technischen, ökologischen und finanziellen Know-how fördert die EIB wichtige Investitionen, die Benin helfen, sich von der Pandemie zu erholen und sich besser gegen den Klimawandel und extreme Wetterbedingungen zu wappnen.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Europa und Afrika bekämpfen die Pandemie und den Klimawandel Schulter an Schulter. Das bislang größte Engagement der EIB in Benin fördert visionäre Investitionen, die das Leben der Menschen verbessern und helfen, die Herausforderungen im Gesundheitswesen sowie die Klimafolgen zu bewältigen. Als Teil von Team Europe baut die EIB die enge Zusammenarbeit mit Partnern in Benin weiter aus und setzt ihr besonderes technisches, ökologisches und finanzielles Know-how für entwicklungswirksame Investitionen ein.“

Botschafterin Sylvia Hartleif, Leiterin der Europäischen Delegation in der Republik Benin: „Die enge Zusammenarbeit zwischen Benin und der Europäischen Union verändert das Leben der Menschen und eröffnet viele neue Chancen im Land. Das bisher größte Engagement der Europäischen Investitionsbank in Benin zeigt, wie wichtig es Team Europe ist, die Erholung des Landes von der Pandemie zu unterstützen und die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen. Die von der EIB unterstützten neuen Initiativen tragen dazu bei, die Armut zu bekämpfen, die öffentliche Gesundheit zu verbessern, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, sich an den Klimawandel anzupassen und die Ozeane besser zu schützen.“

Investitionen in die öffentliche Gesundheit und den Kampf gegen Covid-19

Die EIB stellt 30 Millionen Euro bereit, um die Pandemieantwort der Regierung von Benin zu unterstützen. Die Gelder sind dafür bestimmt, die Behandlungskapazitäten im Gesundheitswesen landesweit zu erhöhen, Ausbildungsmöglichkeiten für medizinische Fachkräfte zu schaffen, Schutzausrüstung für Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie Coronatests, medizinischen Sauerstoff und Behandlungsmöglichkeiten bereitzustellen und Gesundheitskampagnen durchzuführen.

Das Projekt ist Teil der schnellen Antwort der EIB auf die Coronapandemie in Afrika als Teil der „Team Europe“-Initiative.

Benin erhält im Kampf gegen die Pandemie auch Finanzhilfen von 100 Millionen Euro von afrikanischen und internationalen Finanzpartnern, darunter die Afrikanische Entwicklungsbank, die Islamische Entwicklungsbank, die Weltgesundheitsorganisation, GAVI, die Weltbank, die französische Entwicklungsagentur AFD und USAID; hinzu kommen 10 Millionen Euro Budgethilfe der Europäischen Union.

Investitionen in Entwässerungssysteme verbessern Gesundheit von Tausenden Menschen

Die EIB fördert auch langfristige Investitionen in Entwässerungssysteme in Sekundärstädten in Benin. In der Folge werden durch Wasser übertragene Krankheiten seltener, Eigentum wird geschützt, und die sozioökonomischen Auswirkungen der zunehmenden Wetterextreme und des Klimawandels werden begrenzt.

Die neue langfristige Finanzierung der EIB in Höhe von 110 Millionen Euro ermöglicht ein neues Entwässerungssystem in Sème-Podji und Abomey Calavi und kommt mehr als 800 000 Menschen in den beiden Städten zugute. Das Projekt ist Teil eines umfassenderen Programms im Umfang von 424 Millionen Euro, das acht Städte betrifft und von der Regierung Benins und afrikanischen Entwicklungsfinanzierungspartnern unterstützt wird.

Durch die bessere Entwässerung wird letztlich auch die Wasserverschmutzung im Golf von Guinea verringert und ein Beitrag zu sauberen Meeren geleistet.

49 Jahre Engagement der EIB in Benin

Seit 1973 hat die Europäische Investitionsbank mehr als 373 Millionen Euro für Investitionen in die Privatwirtschaft und Wasser-, Telekommunikations- und Energieprojekte in Benin bereitgestellt.

Die EIB ist die weltweit größte supranationale Bank. Im vergangenen Jahr stellte sie in Afrika fünf Milliarden Euro für Projekte des öffentlichen und des privaten Sektors bereit, unterstützt von ihren neun Regionalbüros auf dem Kontinent.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung entsprechen, sowohl in Europa als auch weltweit. Die EIB ist in rund 160 Ländern tätig und fördert Projekte, die zur Bekämpfung der Armut, zum Klimaschutz, zur wirtschaftlichen Krisenfestigkeit und zur Geschlechtergleichstellung beitragen.