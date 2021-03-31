© Shutterstock

Europäische Investitionsbank fördert Investitionen spanischer Firmen, um Erholung von der Covid-19-Wirtschaftskrise voranzubringen

Finanzierung wird durch Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht, das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will der Banco Sabadell helfen, mehr Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen zu vergeben, die von den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie betroffen sind. Durch die EIB-Garantie von 300 Millionen Euro kann das spanische Institut in den nächsten zwei Jahren insgesamt 600 Millionen Euro mobilisieren.

Es handelt sich dabei um eine Garantie zur Risikoteilung im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa bildet. Durch die EFSI-Garantien kann die EIB-Gruppe verstärkt Projekte unterstützen, die Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fördern. Die EIB stellt der Banco Sabadell diese Garantie für bereits ausgereichte Unternehmenskredite und verschafft ihr so mehr Spielraum bei der Neukreditvergabe an spanische Firmen.

Der Vertrag zwischen der EIB und der Banco Sabadell soll Investitionen anschieben und KMU und Midcaps – dem Wachstums- und Beschäftigungsmotor der spanischen Wirtschaft – den Zugang zu Finanzierungen erleichtern.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Spanien: „Vereinbarungen dieser Art sind entscheidend für den Schutz der europäischen Wirtschaft und dafür, dass kleine und mittlere Unternehmen die finanziellen Schwierigkeiten durch die Coronakrise überwinden können. Wir freuen uns, mit Unterstützung der Investitionsoffensive für Europa und gemeinsam mit der Banco Sabadell erneut Mittel für KMU und Midcaps zu mobilisieren, die damit zum Wachstum, zur Wettbewerbsfähigkeit und zur Beschäftigung in Spanien beitragen.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission: „Der Vertrag zwischen EIB und Banco Sabadell, der von der Investitionsoffensive für Europa unterstützt wird, ist ein wichtiges Signal der EU an spanische KMU, die unter der Coronakrise leiden. Diesen Firmen stehen nun weitere Mittel zur Verfügung, mit denen sie ihren Betrieb aufrechterhalten, Arbeitsplätze sichern und die Erholung in Angriff nehmen können.“

Sergio Palavecino, CFO der Banco Sabadell: „Einer der Schwerpunkte von Sabadell ist zweifelsohne, den Finanzierungsbedarf der Firmen unseres Landes zu decken. Der neue Vertrag mit der EIB untermauert diese Strategie, weil wir zum einen die Unterstützung und Garantie einer europäischen Einrichtung erhalten und uns zum anderen verpflichten, mit neuen Finanzierungen jetzt und in der Zukunft Projekte von KMU und anderen Unternehmen zu fördern.“

Weitere Informationen

Die Antwort der EIB auf Covid-19

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise in Europa und im Rahmen des Maßnahmenpakets, mit dem die EU auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie reagiert, billigte der Europäische Rat am 23. April die Einrichtung des Paneuropäischen Garantiefonds (EGF) durch die EIB-Gruppe. Schwerpunkt des Fonds mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro ist die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen in der gesamten EU. Der Fonds soll Schätzungen zufolge zusätzliche Finanzierungen von bis zu 200 Milliarden Euro ermöglichen.

Die EIB-Gruppe spielt eine Schlüsselrolle im direkten Kampf gegen die Coronakrise. Sie unterstützt die europäischen Bemühungen, die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen sowie eine Behandlung und einen Impfstoff für die Krankheit zu entwickeln. Deswegen räumt die Bank der EU allen Investitionsvorhaben im Gesundheitswesen und allen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, die sich auf diese Ziele konzentrieren, Vorrang ein. Das Projektportfolio der EIB zur Förderung von grundlegender Gesundheitsinfrastruktur und von Investitionen in Forschung und Entwicklung im Gesundheitssektor in der Europäischen Union hat derzeit ein Volumen von etwa 6 Milliarden Euro. Darüber hinaus hat die EIB vor Kurzem mit der Weltgesundheitsorganisation eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit beider Einrichtungen auszubauen und gemeinsam die öffentlichen Gesundheitssysteme der von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder zu stärken.

Ausführliche Informationen über die von EIB und EIF angebotene Unterstützung finden Sie auf der folgenden Website: www.eib.org/covid-19