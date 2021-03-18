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SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/03/2021 : 300.000.000 €
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01/04/2021 - SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt Banco Sabadell mit 300 Millionen Euro bei Kreditvergabe an spanische Unternehmen in der Pandemie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/03/2021
20190068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
BANCO DE SABADELL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB guarantee to create additional lending capacity for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain.

The proposed transaction would promote medium and long-term lending for capital investment and would contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and mid-caps. Some of the projects will foster investments in, among other sectors, the knowledge economy, renewable energy and energy efficiency, protection of the environment and natural resource efficiency. The project consists of a guarantee under a partial delegation approach by which the EIB will cover up to 50% of the losses in respect of each defaulted loan of a non-granular and pre-selected portfolio of corporate and mid-cap loans. Furthermore, this operation will help ease the economic and social impact of the coronavirus outbreak, by offering support to Spanish SMEs and mid-caps under strain from the coronavirus pandemic and its economic effects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
Datum der Veröffentlichung
31 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140366514
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190068
Letzte Aktualisierung
1 Apr 2021
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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