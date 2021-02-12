Der Wachstumskapitalfonds Eiffel Essentiel vergibt langfristige Minderheitsbeteiligungen zugunsten französischer und europäischer Vorreiter der grünen Energiewende und fördert so ihr Wachstum

Der Fonds profitiert vom einzigartigen Know-how und Track Record von Eiffel in dem Bereich

Er spricht namhafte Investoren an, darunter die Europäische Investitionsbank mit einer Beteiligung von 80 Millionen Euro, und will bis Anfang 2022 sein Zielvolumen von 500 Millionen Euro erreichen

Eiffel Essentiel konzentriert sich auf die künftigen Marktführer der grünen und der Energiewende

Die grüne Energiewende bietet sehr attraktive Wertschöpfungsperspektiven. In diesem Sektor sind bereits mehrere französische und europäische „Einhörner“ entstanden. Die Wirtschaftsteilnehmer in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Energiespeicherung, intelligente Netze, Recycling, Umwelt, nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittel sowie Gesundheit stützen sich auf technologische Innovationen und verändertes Nutzungsverhalten und verzeichnen ein anhaltendes Wachstum. Dieses Wachstum erfordert erhebliches Kapital zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen.

Diesen Bedarf deckt der Fonds Eiffel Essentiel. Mit einer Investitionskapazität von 300 Millionen Euro ab dem ersten Zeichnungsschluss plant Eiffel Essentiel Einzelbeteiligungen von bis zu 50 Millionen Euro an etwa fünfzehn französischen und europäischen KMU und Midcap-Unternehmen, die sich in den Bereichen grüne und Energiewende engagieren und das Potenzial haben, zu Marktführern in ihrem Sektor zu werden.

Eiffel Essentiel wird Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital bereitstellen und dabei Minderheitseigentümer an der Seite von beteiligten Managern, Gründerfamilien oder Aktionären aus der Branche sein. Mit einem Beteiligungshorizont von bis zu zehn Jahren positioniert sich Eiffel Essentiel als langfristiger strategischer Partner und unterstützt seine Beteiligungsnehmer mit seinem über mehr als zehn Jahren aufgebauten Know-how und Netzwerk.

Eine erste Beteiligung des Fonds dürfte in nächster Zeit erfolgen.

Eiffel Essentiel richtet sich an Großinvestoren, die gezielt in nachhaltige Entwicklung investieren wollen

Der Fonds Eiffel Essentiel ist innovativ und hebt sich von anderen Private-Equity-Fonds ab:

Er profitiert vom fundierten Sektorwissen und nachgewiesenen Track Record von Eiffel (mehr als eine Milliarde Euro floss in den vergangenen drei Jahren in etwa 100 Unternehmen und mehr als 1 000 Infrastrukturprojekten für die grüne Energiewende).

Er kommt im wichtigen Stadium des Wachstumskapitals zum Einsatz, sobald die technologischen und wirtschaftlichen Modelle weitgehend risikolos sind, damit die Beteiligungsunternehmen expandieren können.

Dank seiner langfristigen Ausrichtung kann der Fonds von der Wertschöpfung ehrgeiziger Industrieprojekte profitieren und gleichzeitig den Unternehmen Zeit für ihre Entwicklung lassen.

Das Fondsziel einer nachhaltigen Entwicklung ist ein zentrales Anliegen der institutionellen Anleger.

Dank dieser innovativen Ausrichtung konnte Eiffel Essentiel von Anfang an auf zwölf führende Investoren zählen, darunter die Europäische Investitionsbank (mit 80 Millionen Euro wichtigster Beteiligungsnehmer des Fonds), Bpifrance, die sich über den Dachfonds Growth Fund und im Rahmen des Programms für Zukunftsinvestitionen (PIA) mit Eigenkapital beteiligt, AG2R La Mondiale, Covéa, Pro BTP, CIPAV, LaLux, Suravenir, L'Auxiliaire und die französische Zentralbank sowie Familien und Unternehmen mit Erfahrung in diesem Sektor. Die Eiffel-Gruppe und das Fondmanagementteam beteiligen sich ebenfalls mit einem erheblichen Betrag, wodurch sich die Interessen angleichen.

Weitere französische und europäische Großinvestoren prüfen derzeit eine Beteiligung an dem Fonds, der ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro für seinen letzten Zeichnungsschluss Ende 2021 oder Anfang 2022 anstrebt.

Eiffel Essentiel wurde im Rahmen der Initiative zur Förderung der Finanzierung von Technologieunternehmen mit dem ESG-Label Luxflag Applicant und dem Label France Relance ausgezeichnet. Diese Initiative geht auf den Bericht von Philippe Tibi über die Finanzierung französischer Technologieunternehmen zurück.

Fabrice Dumonteil, Präsident von Eiffel: „Wir danken den zwölf Investoren für ihr Vertrauen und dass sie an die innovative Beteiligungsstrategie von Eiffel Essentiel glauben. Seit mehr als zehn Jahren setzen wir uns für die Finanzierung der grünen Energiewende ein. Mit Eiffel Essentiel reagieren wir auf den Bedarf an Beteiligungskapital, den die Akteure des Sektors zur Finanzierung ihres starken Wachstums brauchen. Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über die Entwicklungs- und Wertschöpfungsperspektiven dieser Unternehmen!“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (Hauptinvestorin des Fonds): „Die Strategie von Eiffel Essentiel, europäische Vorreiter der grünen und Energiewende zu fördern, steht voll in Einklang mit den Zielen der Europäischen Investitionsbank und ihrer Rolle als Klimabank. Mit großer Freude arbeiten wir erneut mit der Eiffel-Gruppe zusammen, die ihr Know-how und ihre Fähigkeit bereits bewiesen hat, funktionierende und klimagerechte Investitionslösungen zu entwickeln.“

Nicolas Dufourq, Generaldirektor von Bpifrance: „Der Fonds Eiffel Essentiel konzentriert sich auf die Herausforderungen der grünen Energiewende, was vollkommen in Einklang mit den Zielen von Bpifrance steht. Bpifrance ist die französischen Klimabank und besonders aktiv bei der Förderung grüner Technologien und des Sektors der erneuerbaren Energien, zwei wichtigen Pfeilern unseres gemeinsam mit der Banque des Territoires aufgelegten Klimaplans.“

Der Fonds Eiffel Essentiel S.L.P. ist ein geschlossener Spezialfonds, der ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt ist (FPS – fonds professionnel spécialisé). Die Kanzlei Gide fungierte als Berater bei der Gründung des Fonds (Stéphane Puel, Partner, Clothilde Beau, Senior Associate).

Hintergrundinformationen

Die Eiffel Investment Group

Die Eiffel Investment Group ist eine auf Unternehmensfinanzierungen spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das von der Gruppe verwaltete Vermögen beträgt inzwischen über drei Milliarden Euro. Die Gruppe bietet Unternehmenskunden ein breites Spektrum an Finanzlösungen an: Fremd- und Eigenkapital für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Die mit umfangreichen Eigenmitteln ausgestattete Gruppe bietet eine Infrastruktur für institutionelle Kunden und stellt so sicher, dass die Interessen ihrer institutionellen Anleger deckungsgleich mit ihren eigenen sind. Die Eiffel Investment Group ist eine unabhängige Gesellschaft, die sich im Eigentum ihres Teams und von Impala befindet.

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Aufgrund ihres Know-hows und ihrer günstigen Finanzierungen dank ihres AAA-Ratings konnte die EIB-Gruppe 2020 neue Finanzierungen von mehr als 10 Milliarden Euro in Frankreich bereitstellen. Fast die Hälfte davon entfiel auf den Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie hat die EIB neue Programme auf den Weg gebracht, über die sie langfristig mehr als 200 Milliarden Euro in Form von Finanzierungen oder Garantien an europäische Unternehmen vergeben kann.

Bpifrance

Die Eigenkapitalfinanzierungen der Bpifrance werden von Bpifrance Investissement durchgeführt. Die Bpifrance steht Unternehmen in jeder Phase ihrer Entwicklung mit Darlehen, Garantien und Eigenkapital zur Seite. Sie unterstützt die Unternehmen auch bei ihren Innnovationsvorhaben und international und bietet ihnen eine breite Palette von Lösungen für die Exporttätigkeit an. Des Weiteren gehören Beratung, Schulungsmaßnahmen und Förderprogramme für Start-ups, KMU und Midcaps zum Angebot für Unternehmen. Mit der Bpifrance und ihren 50 regionalen Niederlassungen verfügen die Unternehmer über einen alleinigen Ansprechpartner in ihrer Nähe, der sie bei ihrer Entwicklung effizient begleitet.

Programm für Zukunftsinvestitionen (Programme d'Investissements d'Avenir, PIA)

Das französische Programm für Zukunftsinvestitionen (PIA) besteht seit zehn Jahren. Es wird vom Generalsekretariat für Investitionen beim Premierminister verwaltet. Aus den Mitteln des Programms werden innovative Projekte finanziert, die zur Umgestaltung des Landes, zu nachhaltigem Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen der Zukunft beitragen. Das PIA unterstützt gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft und aus Hochschulkreisen, aus den Regionen und aus Europa Innovationen im privaten und öffentlichen Sektor – über den gesamten Innovationszyklus hinweg: von der Idee bis zum Vertrieb eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung. Diese Investitionen orientieren sich an hohen Ansprüchen, offenen Auswahlverfahren und Kofinanzierungsgrundsätzen oder Renditen für den Staat. Das vierte PIA (PIA4) ist für den Zeitraum 2021–2025 mit 20 Milliarden Euro ausgestattet und wird Innovation in all ihren Formen langfristig unterstützen. So will Frankreich in Zukunftssektoren seine Marktstellung verbessern, was seiner Wettbewerbsfähigkeit, der grünen Wende und der Unabhängigkeit von Wirtschaft und Einrichtungen des Landes zugutekommen soll.

Weitere Informationen unter: www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgp