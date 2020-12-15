Die GAGEO Asset Finance Services gibt den Abschluss der zweiten Zeichnungsrunde des Fonds GAGEO 1 bekannt. Das Volumen erreichte 85 Millionen Euro.

Der Kreditfonds GAGEO 1 stellt Unternehmen Finanzierungen mit einer Laufzeit von drei bis sieben Jahren zur Verfügung. Erstrangige Sicherheiten in Form von Besitzpfandrechten an Lagerbeständen oder Gegenständen im Ausrüstungsleasing ermöglichen ihm hohe Kreditbeträge. Ziel des Fonds im Asset-Backed Lending ist eine interne Verzinsung auf Nettobasis von über vier Prozent.

Der GAGEO 1 konzentriert sich auf Unternehmen mit starker Marktposition und attraktivem Geschäfts­modell. So begleitete er beispielsweise ARC France, den Weltmarktführer im Bereich Tischkultur, bei seiner jüngsten Schuldenumstrukturierung. Im Dezember 2020 erreichte sein Kreditportfolio 15 Millionen Euro. Im Juli 2020 finanzierte der Fonds das Mode-Label New Naf Naf, das von einem Konsortium aus seinem bisherigen Lieferanten und dem Management übernommen worden war.

Zu den Investoren der zweiten Zeichnungsrunde zählen die Europäische Investitionsbank, Bpifrance und die MIF. Die Caisse Centrale de Réassurance (Investor und Sponsor) und Carac erhöhten ihre Zeichnung bei dieser Gelegenheit.

Die 30-Millionen-Euro-Beteiligung der EIB aus eigenen Mitteln wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa – besichert. Gleichzeitig ist sie Teil der Sofortmaßnahmen, mit denen die EIB-Gruppe Unter­nehmen in der Coronapandemie unterstützt.

2021 plant GAGEO weitere Zeichnungsrunden, um schließlich das Zielvolumen von 150 Millionen Euro zu erreichen. Als Fondsmanager wurde France Titrisation bestellt, ein Experte für Wirtschafts­finan­zie­rungsfonds. Depotbank ist die My Partner Bank, die seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig ist. Die rechtliche Dokumentation erstellte Hubert de Vauplane von Kramer Levin. Antoine Diesbecq von der Kanzlei Racine steht GAGEO in rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Besitzpfandrecht zur Seite.

Bertrand Labilloy, Generaldirektor der CCR, Investor und Sponsor des Fonds: „Über den Fonds GAGEO unterstützen wir die Realwirtschaft in einer schwierigen Zeit. An seinem Nutzen für die Wirtschaft haben wir keine Sekunde gezweifelt. Gleichzeitig ist der GAGEO 1 für uns auch eine Diversifizierungs­möglichkeit im Bereich des Asset-Backed Lending. Aus all diesen Gründen haben wir unsere Betei­li­gung in der zweiten Zeichnungsrunde erhöht.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Die Coronapandemie bringt ein unsicheres Wirtschaftsumfeld mit sich, das die Unternehmen belastet. Der von der EIB im Rahmen der Investitions­offensive für Europa geförderte Fonds GAGEO bietet in dieser Situation maßgeschneiderte, langfristige Finanzierungslösungen – damit Europas Unternehmen den Sturm besser überstehen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB freut sich, den Fonds GAGEO zu unterstützen. Mit dem Asset-Backed Lending, bei dem Lagerbestände als Sicherheit dienen, bietet er Unternehmen eine innovative Finanzierungslösung – und Innovation und Hilfe für Unternehmen sind wichtige Prioritäten der Bank der EU. Zusammen mit der Europäischen Kommission und unseren Finanzierungspartnern haben wir deshalb auch sehr schnell nach dem Ausbruch der Krise Hilfsmaßnahmen beschlossen, um den Unternehmen beizuspringen.“

GAGEO-Vorstandsvorsitzende Nolwenn Simon und Generaldirektor Jean-Pierre Brice: „Der GAGEO-Fonds vergibt langfristige Finanzierungen zwischen 5 und 20 Millionen Euro gegen vorrangige Sicher­heiten in Form von Besitzpfandrechten an Lagerbeständen oder Gegenständen im Ausrüstungsleasing. Das Asset-Backed Lending nimmt in den Portfolios großer Investoren inzwischen einen immer wichtigeren Platz ein, und GAGEO spezialisiert sich genau auf diesen Bereich.“

Hintergrundinformationen

Asset-Backed Lending und GAGEO

In den USA ist das Asset-Backed Lending eine verbreitete Finanzierungsoption, vor allem für Lagerbe­stände. In Frankreich hingegen gab es bis dato keine auf die Finanzierung von Lagerbeständen spezialisierten Institute, vergleichbar mit Factoring-Unternehmen für die Forderungsfinanzierung oder Leasinggesellschaften für die Ausrüstungsfinanzierung.

Der Fonds GAGEO will diese Lücke schließen, um der Realwirtschaft unter die Arme zu greifen. Dafür hat GAGEO Asset Finance Services ein besonderes und innovatives Know-how aufgebaut:

Investitionsprozess auf Basis der Analyse des Unternehmensrisikos (Geschäftsmodell, Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsplan umzusetzen)

Kompetenzen für die laufende Bewertung der als Sicherheiten fungierenden Lagerbestände und Industrieausrüstungen

umfangreiche Finanzierungen mithilfe von zwei vorrangigen Sicherheiten (Besitzpfandrecht auf Lagerbestände oder Gegenstände im Ausrüstungsleasing)

Aufsichtsratsvorsitzender von GAGEO Asset Finance Services ist François Drouin.

CCR

Die im Staatsbesitz befindliche französische CCR-Gruppe bringt mehr als 70 Jahre Erfahrung in der staatlichen Rückversicherung und am freien Markt mit. Die CRR bietet in Frankreich tätigen Versicherern Deckung gegen Naturkatastrophen und nicht versicherbare Risiken und ist mit einer Garantie des französischen Staates ausgestattet. Die CCR Re bietet in Frankreich und international Rück­ver­sicherungen in den Geschäftsfeldern Leben, Nicht-Leben und Specialty Insurance. Als institutioneller Investor fördert die CCR Finanzinnovationen und die Finanzierung der Wirtschaft – über GAGEO, Private Equity und Investitionen in Dekontaminierungsfonds, Klimafonds und Impact-Fonds.