Neue Finanzierung soll landesweit die Verkehrssicherheit an 7 000 Unfallhäufungsstellen verbessern

Schutzplanken, rutschhemmende Oberflächen, Warnschilder und Markierungen in elf griechischen Regionen

Erstes EIB-Darlehen an die Egnatia Odos S.A. – finanziert werden 50 Prozent des Programms

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ihre Unterstützung für ein landesweites Programm zugesagt, mit dem die Zahl der Toten und Verletzten durch Verkehrsunfälle in Griechenland gesenkt werden soll. Das Programm hat ein Volumen von 470 Millionen Euro.

Kostas Karamanlis, griechischer Minister für Infrastruktur und Verkehr: „Die Verbesserung der Straßensicherheit in unserem Land ist eine vorrangige nationale Aufgabe. Bei der Umsetzung des landesweiten und regionalen strategischen Plans Straßensicherheit ist die EIB ein Schlüsselpartner. Der neue Darlehensvertrag über 235 Millionen Euro zwischen der EIB und der Egnatia Odos S.A. wird das Unfallrisiko in den Städten, im ländlichen Raum, in den Bergen und auf den Inseln Griechenlands senken. Bei der Vorbereitung des Projekts arbeiteten griechische und EIB-Straßenexperten eng zusammen. So können die gefährlichsten Stellen im griechischen Straßennetz beseitigt und Best Practices aus Griechenland bei künftigen Straßenverkehrsfinanzierungen der EIB weltweit genutzt werden.“

Der griechische Straßenbetreiber Egnatia Odos wird in den kommenden drei Jahren die Straßensicherheit an 7 000 der gefährlichsten Stellen in elf Regionen Griechenlands verbessern. Zu den Maßnahmen gehören die Installation von Schutzplanken, rutschhemmende Oberflächen sowie bessere Warnschilder und Fahrbahnmarkierungen.

Die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) stand dem Projekt beratend zur Seite. So ermittelte sie in einer vorbereitenden volkswirtschaftlichen Analyse den erwarteten sozioökonomischen Nutzen einer Verringerung der Unfallzahlen und wies die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts nach.

Konstantinos Koutsoukos, CEO der Egnatia Odos S.A.: „Diese neue finanzielle und technische Partnerschaft zwischen unserem Unternehmen und der Europäischen Investitionsbank wird die Straßenverkehrssicherheit in Griechenland verändern und Verkehrsteilnehmern auf Jahre hinaus zugutekommen. Mit diesem Darlehen von 235 Millionen Euro unterstützt die EIB Egnatia Odos erstmals direkt. Es zeigt klar, dass sich die EIB für Verkehrssicherheit und den nationalen strategischen Plan Straßensicherheit einsetzt. Verstärkt wird die Wirkung des Projekts durch die technische Zusammenarbeit von griechischen und europäischen Straßenexperten über die Europäische Plattform für Investitionsberatung. Die Best Practice, die wir in diesem Bereich erarbeiten konnten, wird weltweit ähnlichen Projekten zur Verfügung stehen.“

Erstes EIB-Darlehen an den griechischen Straßenbetreiber Egnatia Odos S.A.

Das Darlehen der EIB in Höhe von 235 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und wird vom griechischen Staat besichert. Die EIB unterstützt das Unternehmen direkt – zum ersten Mal seit Aufnahme ihrer Investitionstätigkeit im griechischen Verkehrssektor 1963. Mit dem EIB-Darlehen wird die Hälfte der insgesamt 470 Millionen Euro des Straßensicherheitsprogramms finanziert.

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen in Griechenland: „Die Europäische Investitionsbank fördert langfristige transformative Investitionen in den Verkehrssektor in Griechenland. Mit dem Darlehen der Bank der EU über 235 Millionen Euro an den griechischen Straßenbetreiber Egnatia Odos S.A. wird die Zahl der Verkehrsunfälle, Toten und Verletzten landesweit gesenkt und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer weit in die Zukunft hinein verbessert. Dieses Projekt wird in den nächsten drei Jahren Best-Practice-Maßnahmen im Straßennetz aller griechischen Regionen umsetzen. In der 57-jährigen Geschichte der Unterstützung der EIB für Investitionen in den Straßen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehr Griechenlands bildet es einen Meilenstein.“

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Ich freue mich über das erste Direktdarlehen der EIB an die Egnatia Odos S.A., das vom griechischen Staat besichert wird. Die langfristige Finanzierung und das technische Know-how der EIB verstärken die Wirkung des Projekts und beschleunigen Investitionen in die Straßenverkehrssicherheit in unserem Land. Das Projekt zeigt, wie das Investitionsteam der EIB für Griechenland und die Europäische Plattform für Investitionsberatung gemeinsam mit griechischen Partnern vorrangige Investitionen mit hoher Entwicklungswirkung in Griechenland voranbringen.“

EIB unterstützt Straßenverkehrssicherheits-Ziele der EU und der Mitgliedstaaten

Eine höhere Verkehrssicherheit an 7 000 der gefährlichsten Unfallschwerpunkte in Griechenland trägt zum nationalen strategischen Plan Straßensicherheit und zum Strategischen Aktionsplan der EU zur Straßenverkehrssicherheit bei.

Mit technischem Know-how der EIB zu einer höheren Straßensicherheit in Griechenland und weltweit

Bei der Projektvorbereitung arbeiteten technische Experten der Egnatia Odos S.A., des griechischen Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr und der Europäischen Plattform für Investitionsberatung eng zusammen, um die Sicherheit im Straßenverkehr und die wirtschaftliche Wirkung des 470 Millionen Euro schweren nationalen Investitionsprogramms zu optimieren. Die mit dem Projekt gesammelten Erfahrungen werden künftigen EIB-Finanzierungen für Straßenverkehrsprojekte auf der ganzen Welt zugutekommen.

Die Europäische Investitionsbank hat seit 1967 langfristige Finanzierungen von über 13 Milliarden Euro für Projekte im Straßen-, Schienen-, Luft- und Seeverkehr Griechenlands bereitgestellt, u. a. für die Athener U-Bahn, die Flughäfen in Athen, Thessaloniki und Heraklion, den Ausbau des Hafens in Piräus und wichtige Autobahnen.