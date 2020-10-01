© Slovenská pošta

Erste EIB-Finanzierung für Slovenská pošta

Digitalisierung verbessert Qualität der Postdienste und Paketinfrastruktur

Projekt fördert digitale Wirtschaft und regionalen Zusammenhalt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem slowakischen öffentlichen Postunternehmen Slovenská pošta (SP) ein Darlehen von 32 Millionen Euro unterzeichnet. Damit trägt die EIB, die Bank der EU, zur Digitalisierung und Modernisierung der Dienste und Betriebsabläufe der SP bei. Die Mittel sind für neue IT-Systeme und spezielle Postausrüstung wie etwa Vorrichtungen zum Paketsortieren oder digital gesteuerte Paketstationen bestimmt.

Die Postdienste spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in der digitalen Wirtschaft der Slowakei. Die Aufgaben der Postdienste ändern sich jedoch grundlegend. Die Nachfrage nach Briefsendungen nimmt aufgrund der zunehmenden elektronischen Kommunikation ab, die Nachfrage nach Paketdiensten hingegen steigt durch der wachsenden Online-Handel.

Das Projekt fällt unter das Investitionsprogramm 2018–2021 von Slovenská pošta, mit dem das Unternehmen seine Betriebsabläufe und sein Dienstleistungsangebot digitalisieren und umgestalten will. SP will in erster Linie die Organisationsstruktur an die Veränderungen anpassen, die das Internet und ganz allgemein digitale Technologien bewirken. Gleichzeitig jedoch muss das Unternehmen die ihm verpflichtend vorgeschriebenen Universaldienste effizient und hochwertig erbringen.

Slovenská pošta ist der größte Anbieter von Postdiensten in der Slowakei. Sein Investitionsprogramm soll die Entwicklung der digitalen Wirtschaft des Landes wesentlich vorantreiben.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Das ehrgeizige Investitionsprogramm von Slovenská pošta zeigt, dass das Unternehmen laufend bemüht ist, hochwertige Dienstleistungen für seine Kunden anzubieten und sich an die Änderungen anzupassen, die aus der digitalen Wirtschaft resultieren. Die Modernisierungen von SP fördern Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Slowakei. Sie schaffen die Voraussetzungen für die digitale Wirtschaft und die Integration in- und ausländischer Lieferketten. Somit tragen sie wesentlich zur Stärkung des europäischen Binnenmarktes bei. Sie kommen den Menschen und Unternehmen im ganzen Land zugute und führen zu mehr Zusammenhalt. Ich bin sehr stolz darauf, dass die EIB dazu beiträgt.“

Das slowakische Postunternehmen betreut alle Bürgerinnen und Bürger des Landes. Deswegen muss die Qualität seiner Dienstleistungen unbedingt den steigenden Ansprüchen genügen. Andererseits muss bei allen Postdiensten ein Höchstmaß an Kosteneffizienz gegeben sein – ob es sich um gesetzlich geregelte Dienste oder um Dienstleistungen handelt, nach denen momentan Nachfrage besteht. Ein Beispiel dafür sind die enorm zunehmenden Paketlieferungen.

Martin Luptak, Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident von Slovenská pošta, nach der Unterzeichnung des Vertrags: „Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft der slowakischen Post mit der EIB. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Produkte digitalisieren und unsere langfristige Entwicklungsstrategie für die Jahre 2019–2025 besser umsetzen. Unsere Zusammenarbeit mit der EIB ist ein weiteres Beispiel für die guten Beziehungen zwischen der Slowakischen Republik und der Europäischen Union, von denen alle Menschen unseres Landes profitieren.“

Slovenská pošta

Slovenská pošta ist seit 25 Jahren auf dem slowakischen Postmarkt tätig. Das Unternehmen ist nicht nur ein Universalpostdienstanbieter, sondern auch wegweisend bei der Bereitstellung moderner Vertriebs- und Zahlungsdienste auf dem Inlandsmarkt. Slovenská pošta will dem sich ändernden Bedarf seiner Kundinnen und Kunden Rechnung tragen und neue Produkte sowie umfassende Lösungen mit Zusatznutzen und hoher Dienstleistungsqualität anbieten.