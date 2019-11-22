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DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 32.000.000 €
Dienstleistungen : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/09/2020 : 32.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB-Darlehen von 32 Millionen Euro für die Digitalisierung von Slovenská pošta

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/09/2020
20190473
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
SLOVENSKA POSTA AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment programme to digitalise and transform its operations and portfolio of services, including the universal service for postal services. The promoter's key objective is to adapt the organisation to the drastic changes in its business driven by the internet and digital technologies in general, while fulfilling its universal service obligation with high quality and efficiency. The project will mainly include investments in new IT systems (hardware and software) as well as specialised postal equipment, such as parcel sorting lines.

The promoter's objectives are to develop new value added services and to increase the efficiency of its operations, which will allow it to free up resources from the declining part of the business (mail services) and re-deploy them in its growing parcel logistics operations and the new value added services, increasing its competitiveness in the market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment and activities included in the project are expected to be carried out in existing facilities that were used for similar purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The project is not expected to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. The full environmental details will however be assessed by the Bank's services during the project due diligence.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB-Darlehen von 32 Millionen Euro für die Digitalisierung von Slovenská pošta

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124662870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190473
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256536219
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190473
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
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Übersicht
DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Datenblätter
DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB-Darlehen von 32 Millionen Euro für die Digitalisierung von Slovenská pošta

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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