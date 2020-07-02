© To be defined

Vereinbarung mit Santander Leasing über eine synthetische Verbriefung eines Portfolios von Leasingforderungen in Höhe von zwei Milliarden Zloty (ca. 450 Millionen Euro)

Dritte synthetische Verbriefung mit der Santander Bank Polska-Gruppe seit 2018 – Gesamtvolumen des Portfolios: 5,9 Milliarden Zloty (ca. 1,3 Milliarden Euro)

Mit dem durch die Verbriefungen freigesetzten Kapital kann die Santander Bank Polska-Gruppe neue Kredite vergeben und Unternehmen helfen, die von der Coronakrise betroffen sind

Santander verpflichtet sich, neue Darlehen von insgesamt 10,3 Milliarden Zloty bereitzustellen, um in Polen rund 110 000 KMU zu unterstützen und 1,7 Millionen Arbeitsplätze zu erhalten

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), also die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat die dritte synthetische Verbriefung mit der Santander Bank Polska-Gruppe unterzeichnet; die erste erfolgte Ende 2018 und die zweiten Mitte 2019.

Diese Operation zielt speziell darauf ab, den coronabedingten Betriebskapital- und Liquiditätsbedarf von KMU und Midcap-Unternehmen in Polen zu decken und Investitionshindernisse zu beseitigen. Die EIB-Gruppe stellt im Rahmen einer synthetischen Verbriefung Garantien für eine Mezzanine-Tranche im Umfang von 284 Millionen Zloty (etwa 64 Millionen Euro) und für eine vorrangige Tranche von 1,7 Milliarden Zloty (etwa 380 Millionen Euro). Bei dem zugrunde liegenden Portfolio handelt es sich um ein granulares Portfolio von Leasingforderungen der Santander Leasing S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Santander Bank Polska S.A.

Durch diese Verbriefung wird Kapital freigesetzt, wodurch Santander Leasing neue Finanzierungen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Zloty an förderfähige Empfänger vergeben kann.

Ermöglicht wird diese Operation wie die beiden vorangegangenen Verbriefungen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), die finanzielle Säule des Investitionsplans für Europa (Juncker-Plan).

Alle drei Operationen zielen darauf ab, KMU zu unterstützen, allerdings werden unterschiedliche Markterfordernisse berücksichtigt. Im Juli 2019 vereinbarten die EIB-Gruppe und die Santander Consumer Bank, eine weitere Tochtergesellschaft der Santander-Gruppe in Polen, eine Garantie für das vorrangige und das Mezzanine-Risiko eines Portfolios von Verbraucherkrediten. Damals lag der Schwerpunkt auf Kleinstunternehmen und der Gleichstellung der Geschlechter im Wirtschaftsleben. Im Dezember 2018 stellte die EIB-Gruppe eine Garantie, um das vorrangige Risiko und das Mezzanine-Risiko eines Portfolios von Verbraucherkrediten abzudecken, die von der Santander Bank Polska vergeben worden waren und zum Teil Klimaschutzmaßnahmen betrafen. Im Gegenzug hat sich die Santander Bank Polska-Gruppe verpflichtet, aufgrund der drei Operationen neue Kredite von insgesamt 10,3 Milliarden Zloty bereitzustellen, um in Polen schätzungsweise 110 000 KMU zu unterstützen und 1,7 Millionen Arbeitsplätze zu erhalten.

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Polen: „Eine der Aufgaben der EIB-Gruppe ist es, Banken in die Lage zu versetzen, ein solides Niveau neuer Ausleihungen an KMU aufrechtzuerhalten. Die drei Verbriefungen mit der Santander Bank-Gruppe in Polen ermöglichen es diesem Institut, polnische KMU in der aktuellen Krise noch intensiver zu unterstützen. Die durch die Verbriefungen 2018 und 2019 freigesetzten Mittel sind nach wie vor abrufbereit, sodass die zusätzlichen Darlehen der Santander-Gruppe gerade rechtzeitig bereitstehen, um den von der Coronakrise betroffenen KMU zu helfen.“

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission: „Angesichts des enormen Drucks, den die Coronavirus-Pandemie auf KMU ausübt, unterstützt die EU kleine und mittlere Unternehmen weiterhin finanziell. Ich begrüße diese Finanzierungsvereinbarung zwischen der EIB und der Santander Bank Polska-Gruppe, die die Belastung für Hunderte von Unternehmen in Polen verringern wird.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Wir freuen uns, bei der dritten synthetischen Verbriefung, die die EIB-Gruppe zur Förderung polnischer KMU mit der Santander-Gruppe abgeschlossen hat, mit im Boot zu sein. Durch die Verbriefung von Leasingforderungen wird regulatorisches Kapital freigesetzt. Santander Leasing kann damit KMU Finanzierungen zu besseren Konditionen anbieten. Dies ist auch die erste Verbriefung, die der EIF seit März mit einer Leasinggesellschaft durchführt, was unser Engagement zeigt, den Verbriefungsmarkt in diesem Land auch in für die Kapitalmärkte schwierigen Zeiten offen zu halten.“

Maciej Reluga, CFO der Santander Bank-Gruppe in Polen: „Wir freuen uns sehr, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit so gute Fortschritte macht. Wir arbeiten jetzt auf weitaus mehr Gebieten zusammen – es geht nicht nur um die Finanzierung von Projekten, sondern auch um komplexere Initiativen mit Risikoabdeckung wie etwa synthetische Verbriefungen. Ein wichtiger Punkt ist, dass all diese Projekte auch unseren Kunden helfen, da wir dadurch in diesen schwierigen Zeiten des Coronavirus günstigere Produkte anbieten und Finanzierungen bereitstellen können. Die Zahl der Unternehmen, denen wir durch die Zusammenarbeit mit der EIB und dem EIF helfen konnten, ist wirklich sehr beeindruckend.“

Krzysztof Kowalewski, Vizepräsident von Santander Leasing: „Santander Leasing ist stets offen für die Zusammenarbeit mit internationalen Finanzierungsinstitutionen. So können wir finanzielle Mittel für sozial wichtige Zwecke wie die Unterstützung von KMU oder Klimafinanzierungen einsetzen. Leasingfinanzierungen werden ein für die polnische Wirtschaft zunehmend wichtigeres Instrument. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe KMU noch intensiver unterstützen und polnischen Unternehmen in diesen schwierigen Pandemiezeiten bei der Finanzierung von Investitionen helfen können.“

Die Santander-Gruppe in Polen

Die Santander Bank Polska-Gruppe bietet Finanzlösungen für Privatkunden, kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sowie für einheimische und internationale Konzerne. Sie hat eines der größten Netze von Niederlassungen und Partnerfilialen in Polen und erbringt ihre Dienstleistungen über elektronische Kanäle (einschließlich Mobile Banking). Sie gehört zu den Marktführern bei modernen Technologien im Bankwesen und arbeitet konsequent an der Weiterentwicklung ihre Marke – in Einklang mit ihrem strategischen Ziel, die beste Bank für Kunden zu sein. An erster Stelle stehen für die Santander Bank Polska die Treue und Zufriedenheit ihrer Kunden. Deswegen greift sie regelmäßig auf innovative Methoden zurück, um ihre Kunden bei der effizienten Verwaltung ihrer persönlichen und geschäftlichen Finanzen zu unterstützen. Seit 2011 gehört sie zur internationalen Santander-Gruppe. Die Tochtergesellschaften der Santander Bank Polska-Gruppe bieten Investmentfonds-, Versicherungs-, Leasing-, Factoring- und andere Produkte. Mehr dazu hier.