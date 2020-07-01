Erstes gemeinsames Webinar der beiden europäischen Institutionen

Hochrangige Redner beleuchten u. a. die Konjunkturmaßnahmen der EU und die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Energiepolitik und nachhaltige Finanzierung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) veranstalten heute und morgen ein gemeinsames Online-Seminar über die Kapitalmärkte inmitten der Covid-19-Krise. Am ersten Tag, der sich an Investoren richtet, geben Expertinnen und Experten ihre Einschätzung zu den gesamtwirtschaftlichen und strukturellen Auswirkungen der aktuellen Krise. Außerdem wird erörtert, welche Rolle die nachhaltige Finanzierung bei der konjunkturellen Erholung spielt und wie öffentliche und private Investitionen den Übergang zu einer grüneren, CO 2 -armen Wirtschaft weiter voranbringen können. Der zweite Tag konzentriert sich auf die finanzielle Widerstandsfähigkeit Europas auf dem Weg von der Bankenunion zur Kapitalmarktunion.

Beide Einrichtungen, die EIB und der ESM, spielen eine Schlüsselrolle bei der Antwort Europas auf die Covid-19-Krise. Im Rahmen des vom Europäischen Rat im April 2020 genehmigten Rettungspakets von 540 Milliarden Euro richtet die EIB einen Paneuropäischen Garantiefonds ein. Damit wird sie bis zu 200 Milliarden Euro mobilisieren, um vor allem KMU zu unterstützen. Der ESM hat den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets eine Kreditlinie, die sogenannte „Pandemie-Krisenhilfe“, in Höhe von 240 Milliarden Euro zur Deckung ihrer direkten und indirekten Gesundheitskosten im Zusammenhang mit Covid-19 bereitgestellt.

Die EIB bringt ihre Erfahrung als großer Emittent von Anleihen in verschiedenen Währungen ein. Bislang hat die Bank der EU in diesem Jahr bereits 51,4 Milliarden Euro aufgenommen, das sind 85 Prozent ihres für 2020 angekündigten Gesamtvolumens. Gleichzeitig ist die EIB auch der größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte und hat 2019 insgesamt 31 Prozent ihrer Mittel für den Klimaschutz bereitgestellt. Die Bank hat ihr Finanzierungsziel für Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte auf 50 Prozent bis 2025 angehoben und wird bis Ende dieses Jahres alle ihre Aktivitäten am Pariser Abkommen ausrichten.

Der ESM verfügt über umfangreiches Know-how bei der Aufnahme von Mitteln für krisengeschüttelte Länder. Obwohl die Finanzhilfeprogramme nun abgeschlossen sind und Griechenland im August 2018 sein dreijähriges ESM-Hilfsprogramm erfolgreich beendet hat, bleiben der ESM und seine Schwesterinstitution, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) im Rahmen der Darlehensverwaltung weiterhin als Emittenten am Kapitalmarkt aktiv. Der ESM verfügt derzeit über Finanzierungskapazitäten in Höhe von 410 Milliarden Euro für künftige Krisen, von denen bis zu 240 Milliarden Euro für die Bekämpfung von Covid-19 zur Verfügung stehen.

Werner Hoyer, EIB-Präsident: „Beide Einrichtungen – die EIB und der ESM – finanzieren sich über die Kapitalmärkte, stehen vor ähnlichen Chancen und Herausforderungen und betrachten Marktentwicklungen aus der Perspektive der EU. Beide wurden gebeten, sich an der europäischen Antwort auf die Pandemie zu beteiligen. Die EIB hat als Bank der EU schnelle und abgestimmte Soforthilfen für Länder innerhalb und außerhalb der EU bereitgestellt. Bei den verschiedenen Reform- und Hilfspaketen geht es um Solidarität, das muss für die Bürgerinnen und Bürger unbedingt erkennbar sein. In diesem Zusammenhang sind auch die nachhaltige Finanzierung und die Energiewende unerlässlich für einen grünen und sozial gerechten Wiederaufbau.“

Klaus Regling, geschäftsführender Direktor des ESM: „Wir freuen uns, diese Veranstaltung gemeinsam mit der EIB auszurichten. Sie bietet Vertreterinnen und Vertretern von Zentralbanken und internationalen Privatinvestoren eine Plattform für den Austausch mit europäischen Institutionen, die bedeutende Anleiheemittenten sind. Deshalb ist es für den ESM wichtig, mit dabei zu sein. Der ESM und die EIB stehen auch an vorderster Front, was die gemeinsame europäische Antwort auf die Pandemie betrifft. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission übernehmen unsere drei Institutionen ein Maßnahmenpaket in Höhe von 540 Milliarden Euro, das die nationalen Anstrengungen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus ergänzt.“

Eckdaten und jüngste EIB-Emissionen:

Die EIB hat seit Jahresbeginn Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsanleihen (CABs und SABs) im Volumen von 6,5 Milliarden Euro begeben.

begeben. Am 18. Juni 2020, dem Tag der Genehmigung der Verordnung über die EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen durch das Europäische Parlament, emittierte die EIB eine 2035 fällige CAB-Anleihe in Höhe von einer Milliarde Euro. Gleichzeitig gab sie bekannt, dass die CAB- Kriterien für die Erlösverwendung im Rahmen des Klimaschutzziels ausgeweitet werden. Link.

werden. Link. Seit Ausbruch der Pandemie hat die EIB Nachhaltigkeitsanleihen im Volumen von 2,4 Milliarden Euro ausgegeben, die im Sinne der neu entstehenden EU-Rechtsvorschriften für nachhaltige Finanzierung einen Beitrag zu ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen leisten und helfen, die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, wie etwa den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren Gesundheitsleistungen (SDG 3). Die SAB-Kriterien werden auf andere Finanzierungsbereiche mit direktem Bezug zum Kampf gegen die Covid-19-Pandemie ausgeweitet.

Eckdaten und jüngste ESM-Emissionen:

ESM/EFSF haben aktuell Anleihen im Volumen von 300 Milliarden Euro auf dem Markt. Der ESM hat 2020 bislang 6,5 Milliarden Euro begeben, um fällig werdende Anleihen abzulösen, mit denen er die langfristigen Darlehen an Mitgliedsländer des Euro-Währungsgebiets refinanziert. Zusätzlich hat die EFSF 2020 bislang 9,5 Milliarden Euro an langfristigen Mitteln aufgenommen.

Im April platzierte der ESM ergänzend zu seinen bestehenden drei- und sechsmonatigen Schuldverschreibungen Papiere mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, um die Renditekurve am kurzen Ende weiter aufzubauen. Der ESM ist die am stärksten kapitalisierte Internationale Finanzierungsinstitution. Sein eingezahltes Kapital beträgt 80 Milliarden Euro. Es wird nicht für die Darlehensvergabe eingesetzt und ist am Kapitalmarkt und bei Zentralbanken angelegt.

Seit 15. Mai 2020 hält der ESM die sogenannte Pandemie-Krisenhilfe bereit – eine Kreditlinie, die Euro-Länder in Anspruch nehmen können, um damit Gesundheitskosten im Zusammenhang mit Covid-19 zu decken.

Im Juni 2020 veröffentlichte der ESM sein Social Bond Framework, auf dessen Grundlage er künftig Social Bonds begeben kann, wenn Pandemie-Krisenhilfe beantragt wird.

Hintergrundinformationen

Der ESM

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und sein Vorgänger, die-Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), sollen die Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet sichern. Hierzu gewähren sie Finanzhilfen für Ländern im Euroraum, die von gravierenden Finanzierungsproblemen betroffen oder bedroht sind.

