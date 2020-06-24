© Vasakronan/White

Das Energieeffizienzdarlehen der EIB ist unbesichert und bietet Vasakronan dank einer Laufzeit von zehn Jahren ausreichend Flexibilität. Das Unternehmen kann das Darlehen über einen Zeitraum von drei Jahren in mehreren Tranchen abrufen. Es errichtet oder saniert mit den Mitteln fünf Gebäude, die wenig Energie verbrauchen und das Klima schonen.

Die neuen oder sanierten Gebäude in verschiedenen schwedischen Regionen sollen drastische Energieeinsparungen ermöglichen und CO 2 -Emissionen deutlich reduzieren. Alle Gebäude werden die Kriterien für eine Platinzertifizierung nach LEED-Standards (Leadership in Energy and Environmental Design) erfüllen, und ein einziges Projekt (Nöten) wird das LEED-Gold-Zertifikat erhalten. Dementsprechend kommen in sämtlichen Immobilien innovative und effiziente Energiekonzepte zum Einsatz.

Thomas Östros, Vizepräsident der EIB: „Unser Weg aus der aktuellen Krise muss grün sein. In vielen Teilen der Welt konnten wir eindrucksvoll beobachten, wie eine CO 2 -arme Zukunft aussehen kann. Mit den entsprechenden Investitionen kann dies Wirklichkeit werden. Die EIB hat in Schweden bereits viele Energieeffizienzprojekte finanziert, und wir freuen uns, Vasakronan erneut beim Umstieg auf energieneutrale Gebäude zu unterstützen.“

Johanna Skogestig, CEO von Vasakronan: „Die von der EIB-finanzierten Immobilien sind bereits zu mehr als 80 Prozent vermietet, zumeist an den öffentlichen Sektor. Zusammen mit umfassenden Klimaschutzmaßnahmen sorgt dies für eine gewisse Stabilität, die der Markt besonders in schwierigen Zeiten wie diesen zu schätzen weiß.“

Die Immobilien im Einzelnen

Celsius, ein 10 200 Quadratmeter großer siebenstöckiger Neubau im Uppsala Science Park. Bezugsfertig 2020/2021. Größter Mieter: Schwedische Lebensmittelagentur.

Nattugglan, ein 15 000 Quadratmeter großer siebenstöckiger Neubau im Stockholmer Stadtviertel Södermalm. Bezugsfertig 2022. Größter Mieter: Tyréns.

Magasin X, ein in vielerlei Hinsicht einzigartiges Gebäude in Uppsala und Schwedens größte Büroimmobilie aus Holz. Das Gebäude entsteht in prominenter Lage neben dem Uppsala Travel Center. Die Fläche von 11 500 Quadratmetern verteilt sich auf sieben Etagen. Bezugsfertig 2021. Größte Mieter: Schwedisches Finanzamt, Ramboll.

Nya Kronan im Zentrum von Sundbyberg hat eine Fläche von 42 700 Quadratmetern, verteilt auf zwei neue Gebäude und ein bestehendes Gebäude, das derzeit saniert wird. Bezugsfertig 2021. Größter Mieter: Schwedisches Finanzamt.

Nöten in Solna umfasst die Sanierung von insgesamt vier Gebäuden, die durch einen Neubau miteinander verbunden werden. Die Fläche von 26 000 Quadratmetern verteilt sich auf neun Etagen. Bezugsfertig 2020. Größte Mieter: Schwedischer Hochschulrat (UHR), statistisches Zentralamt.

Hintergrundinformationen

Seit 2008 erzielt Vasakronan stabile und hohe langfristige Renditen, jedoch nie auf Kosten der Menschen oder der Umwelt. Das Unternehmen hat den Energieverbrauch seines Immobilienportfolios halbiert und den eigenen CO 2 -Fußabdruck um fast 100 Prozent gesenkt, indem es strukturiert und sorgfältig vorging. 85 Prozent der Gebäude des Unternehmens haben ein Umweltzertifikat, davon 72 Prozent ein Gold- oder Platin-Zertifikat nach LEED-Standards.

Im Jahr 2013 begab Vasakronan die weltweit erste grüne Unternehmensanleihe. 2017 unterzeichnete es das erste grüne Darlehen mit der EIB. Seitdem hat das Unternehmen seine Anlegerbasis mit grünen Commercial Papers noch erweitert. Ende des letzten Quartals stammten 52 Prozent seiner aufgenommenen Mittel aus grünen Finanzierungsprodukten.