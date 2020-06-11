©VK Studio/ Architectenbureau Robbrecht & Daem

3,2 Milliarden Euro für öffentliche Gesundheit, Seniorenbetreuung und Unternehmensförderung zur Bewältigung der Coronakrise

1,5 Milliarden Euro für sauberen Verkehr, einschließlich Elektrofahrzeuge, Hochgeschwindigkeitsbahnen und öffentlichen Verkehr

Weitere Mittel für Hochschulbildung, erneuerbare Energien und Stadtentwicklung

1,9 Milliarden Euro für Projekte im Gesundheitswesen und für Unternehmen des Privatsektors außerhalb Europas

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute neue Finanzierungen im Gesamtbetrag von 7,5 Milliarden Euro für Projekte in Europa und anderen Regionen der Welt genehmigt. Finanziert werden unter anderem Vorhaben zur Verbesserung von Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens, der Krankenhausversorgung und der Seniorenbetreuung sowie neue Kreditprogramme für Unternehmen in Sektoren, die am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen sind.

In seiner Videokonferenz genehmigte der Verwaltungsrat der EIB auch Finanzierungen für Erneuerbare-Energien-, Energieeffizienz- und Biogasprojekte sowie für neue Investitionen in sauberen Verkehr.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Das öffentliche Gesundheitswesen und der Unternehmenssektor brauchen wegen der Coronakrise dringend Hilfe. Die EIB-Gruppe hat hier sofort reagiert. Gleichzeitig fördern wir in Europa weiterhin eine grüne Konjunkturerholung. Nachhaltigkeit und die Bekämpfung der Erderwärmung gehören für uns als Bank der EU nach wie vor zu den Prioritäten. Anfang dieser Woche habe ich von den EIB-Gouverneuren, also den EU-Finanzministern, grünes Licht für diese Kombination aus Krisenhilfen und langfristigen Investitionen in eine umweltverträgliche, digitale Zukunft bekommen. Europa braucht eine nachhaltige Erholung. Wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, erörtert die EIB-Gruppe nun mit den EU-Mitgliedstaaten, wie sie ihre Bemühungen noch weiter intensivieren kann.“

3,2 Milliarden Euro für öffentliche Gesundheit und Unternehmensförderung

Der Verwaltungsrat genehmigte neue Finanzierungen von 3,2 Milliarden Euro zur Unterstützung des Privatsektors und des öffentlichen Gesundheitswesens.

Dazu gehören neue Durchleitungsdarlehen in Spanien, Mexiko, Usbekistan und auf den Malediven sowie regionale Initiativen mit Partnern in ganz Afrika. Mit dem Geld werden Unternehmen in Sektoren gefördert, die am stärksten von der Coronapandemie betroffen sind. Außerdem wurde ein Finanzierungsprogramm für Klimaschutzprojekte von Unternehmen in Griechenland und die Finanzierung innovativer Unternehmen in Italien genehmigt.

Die neuen Finanzierungen, die heute für Krankenhäuser und Gesundheitsinfrastruktur genehmigt wurden, betreffen Covid-19-Soforthilfen in Spanien und Portugal sowie den Bau eines neuen Krankenhauses und die Modernisierung von Intensiveinrichtungen in Antwerpen. Zudem wird die EIB ein neues Programm zur Verbesserung von Seniorenpflegeeinrichtungen in ganz Portugal finanzieren.

Der Verwaltungsrat genehmigte außerdem eine regionale Initiative für Sofortmaßnahmen gegen Covid-19 und zur Stärkung der öffentlichen Gesundheitssysteme in Marokko, Tunesien, Ägypten und Jordanien sowie in Moldau, Belarus und Usbekistan.

1,5 Milliarden Euro für sauberen Verkehr und den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Die EIB hat heute neue Finanzierungen für Eisenbahn-, Elektroauto- und ÖPNV-Projekte zugesagt. Dadurch wird der Pendler- und Reiseverkehr in ganz Europa künftig sauberer und nachhaltiger.

Der Verwaltungsrat genehmigte Mittel für neue Regionalzüge in Baden-Württemberg, Investitionen in das spanische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz und ein neues Finanzierungsprogramm, das den Einsatz emissionsfreier Wasserstoff- und Elektrobusse in den Niederlanden beschleunigen soll.

Mit einem neuen Darlehen fördert die EIB in Spanien und Portugal den Ausbau der Ladenetze für Elektrofahrzeuge. Das dürfte in beiden Ländern mehr E-Autos auf die Straße bringen.

Für eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und eine sichere Energieversorgung

In Frankreich beteiligt sich die EIB an zwei Fonds, die zu einer stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Mit dem Geld werden kleine Erneuerbare-Energien-Anlagen und Projekte für Biogastechnologie finanziert.

Zudem genehmigte der Verwaltungsrat der EIB ein Darlehen für die Verlegung einer neuen Gasverbundleitung zwischen Serbien und Bulgarien und ein Darlehen für den Bau von Anlagen für die Einfuhr von Erdgas nach Zypern.

Energieeffiziente Stadtentwicklung und sozialer Wohnungsbau

Die EIB vergibt Mittel für den Bau von mehr als 1 500 bezahlbaren Niedrigstenergie-Wohnungen in mehreren Städten Frankreichs und für die Modernisierung des Fernwärmenetzes in der litauischen Stadt Kaunas. Diese Investitionen kommen Tausenden Familien zugute.

Ferner genehmigte der Verwaltungsrat ein Darlehen für den Bau von Niedrigstenergie-Bürogebäuden in Lettland.

Moderne Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Die EIB stellt Mittel für den Campus-Ausbau des University College Dublin, den Neu- und Ausbau mehrerer Hochschuleinrichtungen in Rumänien und den Bau von drei Klimaforschungsschiffen in Italien bereit.

Video https://youtu.be/8xnYP_evcGI