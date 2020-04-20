Projektgesellschaft „A3 Nordbayern GmbH & Co. KG“ erhält 400 Millionen Euro Langfristfinanzierung

Transaktion ist grösste öffentlich-private Partnerschaft in Deutschland

Finanzierung der EU-Bank erfolgt im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt im Zuge einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) den Ausbau der „A3“ in Bayern zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried und dem Kreuz Fürth/Erlangen mit 400 Millionen Euro. Die 29-Jährige Langfristfinanzierung der EU-Bank wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa, dem sogenannten Juncker-Plan, arbeiten die EIB-Gruppe und die Europäische Komission als strategische Partner eng zusammen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

Den Zuschlag für den Ausbau der A3 erhielt das Konsortium „A3 Nordbayern“, das sich aus den Gesellschaftern Eiffage S.A sowie JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG zusammensetzt. Der Ausbau der A3 ist das größte ÖPP-Projekt, das in Deutschland in Auftrag gegeben wurde. Er betrifft die Erweiterung der Strecke von Biebelried bis westlich der Main-Donau-Kanalbrücke von vier auf sechs Spuren über eine Länge von 76 Kilometern. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf mehr als eine Milliarde Euro veranschlagt. Der Ausbau der A3 ist Teil eines umfassenden Infrastrukturpakets der Bundesregierung für Modernisierung und Ausbau von zehn Teilabschnitten des deutschen Autobahnnetzes.

Der für die Aktivitäten der EIB in Deutschland zuständige Vizepräsident Ambroise Fayolle begrüsste den Abschluss der Transaktion trotz eines sehr engen Zeitplans: „Die Bereitstellung einer gut funktionierenden und effizienten Infrastruktur ist für die Wirtschaft von herausragender Bedeutung. Die EIB hat sich, trotz der akutell schwierigen Rahmenbedingungen, als zuverlässiger Anker-Finanzier des Projekts erwiesen. Das unterstreicht einmal mehr, dass die EU-Bank, mit Unterstützung des Juncker-Plans, auch unter extremen Bedingungen in der Lage ist, ihren Auftrag zur Stärkung der Wirtschaft in Europa zu erfüllen.“

Hintergrundinformationen

Über Eiffage

Eiffage, eines der führenden europäischen Bau- und Konzessionsunternehmen, ist in den Bereichen Bau, Immobilien und Entwicklung, Tief- und Ingenieurbau, Metall- und Straßenbau, Energiesysteme und Konzessionen tätig. Die Gruppe stützt sich auf die Erfahrung von mehr als 72.500 Mitarbeitern und hat 2019 einen Umsatz von 18,1 Milliarden Euro erzielt, von denen fast 26% außerhalb Frankreichs erwirtschaftet wurden.

In Deutschland bringt die Eiffage Infra-Bau SE mit ihren Tochterunternehmen mehr als 150 Jahre Erfahrung im Bauen mit – deutschlandweit sowie im europäischen Ausland. Als Zusammenschluss von kompetenten und erfolgreich etablierten Baugesellschaften überzeugt die Eiffage Infra-Bau-Gruppe mit einem großen Leistungsangebot und hoher Eigenfertigungstiefe bei komplexen Infrastrukturprojekten.

Über Bunte

BUNTE zählt zu den führenden deutschen Bauunternehmen in Deutschland. In den vergangenen 148 Jahren hat sich das Unternehmen vom kleinen Transportunternehmen zu einem umfassenden Generalanbieter für Bauleistungen entwickelt.

Deutschlandweit und im angrenzenden europäischen Ausland überzeugen wir unsere Kunden durch hochmoderne Bauabwicklung, ein effizientes Projektmanagement, innovative Lösungen, erstklassige Qualität sowie eine hohe Vertrags- und Termintreue. Diese erfolgreiche Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Umsetzung komplexer und anspruchsvoller Großprojekte, die mit Hilfe unserer rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem eindrucksvollen Geräte- und Maschinenpark zu einer Jahresleistung von rd. 600 Mio. Euro führt.

BUNTE ist in den Geschäftsbereichen Erd- und Straßenbau, der Asphaltproduktion, Bahnbau, Ingenieur-, Wasser- und Brückenbau bis hin zum Hochbau tätig. Darüber hinaus verfügen wir mit unserem Geschäftsbereich Project Investment über ausgeprägte Erfahrungen im Marktsegment ÖPP sowie in der Immobilienprojektentwicklung und Projektfinanzierung