Darlehen von 30 Millionen Euro an Mabion für die Erforschung und Herstellung innovativer Arzneimittel zur Behandlung von Krebs- und Autoimmunerkrankungen

Erstes polnisches Darlehen aus der vom Juncker-Plan unterstützten Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen

Schaffung von 96 Arbeitsplätzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat dem polnischen Biotech-Unternehmen Mabion 30 Millionen Euro zur Finanzierung seiner Wachstumspläne zugesagt. Das Unternehmen nutzt die Mittel für ein umfassendes Forschungs- und Entwicklungsprogramm, klinische Studien und den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Mithilfe der Finanzspritze schafft Mabion voraussichtlich 96 zusätzliche Stellen.

Das EIB-Darlehen wird über eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der Finanzierungssäule des Juncker-Plans. Es handelt sich um die erste Operation in Polen, die von der EFSI-gestützten Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen profitiert, die Venture-Debt anbietet.

Mabion ist ein polnisches Biotech-Unternehmen in der vorkommerziellen Phase und auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten spezialisiert, die zur Behandlung bestimmter Blutkrebsarten wie etwa dem Lymphom und rheumatoider Arthritis eingesetzt werden.

Jean-Christophe Laloux, EIB-Direktor mit Generalvollmacht und Leiter Finanzierungsoperationen: „Diese innovative EIB-Finanzierung ist ein Meilenstein in Polen: Sie geht an ein innovatives Unternehmen, das massiv in Forschung und Entwicklung investiert und wichtige Medikamente zur Behandlung onkologischer Erkrankungen entwickelt. Die Bank der EU kann gemeinsam mit der Europäischen Kommission die langfristigen Pläne von Mabion und damit das Wachstum des polnischen Biotech-Sektors unterstützen.“

Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: „Ich freue mich sehr, dass die EU erneut in ein Projekt im Gesundheitsbereich investiert. Davon werden vor allem Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen profitieren. Durch das Projekt werden in diesem Sektor auch Arbeitsplätze entstehen, die den Lebensunterhalt von Familien sichern. Die EU macht damit deutlich, dass sie innovative Unternehmen in Polen und in ganz Europa verstärkt fördern will.“

Grzegorz Grabowicz, Vorstandsmitglied und Financial Director von Mabion: „Wir sind stolz darauf, dass eine Institution wie die Europäische Investitionsbank mit uns kooperiert und unser ehrgeiziges Projekt unterstützt. Sobald die EMA den Verkauf unserer Medikamente in der Europäischen Union genehmigt hat, benötigen wir Finanzierungsmittel für den Ausbau der Infrastruktur und für weitere Forschung. Mit dem EIB-Darlehen können wir einen Großteil unseres Investitions- und Entwicklungsbedarfs finanzieren.“

