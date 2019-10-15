© INGETEAM

Die Bank der EU wird Investitionen des spanischen Unternehmens in Innovationsprojekte mit den Schwerpunkten erneuerbare Energien, Energiespeicherung und E-Mobilität finanzieren

Klimaschutz: Investiert wird in die Entwicklung von Lösungen, die zur Energiewende beitragen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird die Innovationsstrategie von Ingeteam mit einem Innovationsdarlehen über 70 Millionen Euro im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa finanzieren. Unterstützt wird ein FEI-Programm, das neue Lösungen für die Anforderungen der Energiewende entwickelt. Das heute in Bilbao unterzeichnete EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, das Kernstück des „Juncker-Plans“.

Dank der EIB-Finanzierung kann Ingeteam durch modernste Technik in den Bereichen Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Verbrauch nachhaltiger Energie seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Expansion im Ausland ausbauen. Das Unternehmen ist ein führender spanischer Anbieter von Anwendungen für erneuerbare Energien. Mit den FEI-Investitionen können neue Lösungen für die Energiespeicherung, Elektromobilität, Offshore-Windkraft und Industrie 4.0 entwickelt werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Herstellungsprozesse effizienter werden und weniger Energie verbrauchen. Außerdem sollen die Schadstoffemissionen verringert werden.

Die Investitionsprojekte werden bis 2022 in den Forschungszentren des Unternehmens im Baskenland, Navarra und Albacete durchgeführt. Ingeteam profitiert von den günstigen Zinsen und langen Laufzeiten der EIB-Finanzierung, die mit Unterstützung der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“, bereitgestellt wird. Die EIB kann dadurch verstärkt Projekte unterstützen, die Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fördern. Das Projekt trägt dazu bei, die rund 4 000 Arbeitsplätze des Unternehmens zu sichern.

Emma Navarro, Vizepräsidentin der EIB mit Aufsicht über Finanzierungen in Spanien: „Wir müssen Investitionen in innovative Projekte unterstützen, die den Umstieg auf eine emissionsarme Wirtschaft erleichtern. Nur so können wir etwas für den Klimaschutz tun und gleichzeitig Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen. Die Finanzierung von sauberen und innovativen Projekten wie diesem ist ein gutes Beispiel für die vorrangigen Ziele der EIB und ein weiterer Schritt auf ihrem Weg zur europäischen Klimabank. Wir freuen uns, ein spanisches Unternehmen zu fördern, das damit seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und dazu beitragen kann, dass die europäische Technologiebranche auf nachhaltige Weise ihre führende Rolle behält.“

Der für Klimaschutz und Energie zuständige EU-Kommissar Miguel Arias Cañete: „Wir brauchen Unternehmen wie Ingeteam, die unermüdlich Lösungen entwickeln, mit denen die Industrie unsere Klimaziele erreichen kann. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ein spanisches Unternehmen bei der Innovation, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich an der Spitze steht und dass ihm die EU mithilfe der EIB und des Juncker-Plans dabei finanziell unter die Arme greift.“

Innovationsfinanzierung

Die EIB finanziert mit ihren Innovationsdarlehen Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) in vorrangigen Bereichen, um die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen. Mit den Mitteln sollen Investitionen in Innovation realisiert werden, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken, die Verbreitung von Wissen fördern und das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung ankurbeln. Für Unternehmen sind die EIB-Innovationsdarlehen mit flexibleren Konditionen verbunden, die den für FEI-Investitionen notwendigen längeren Laufzeiten gerecht werden. Die Bank prüft zuvor die Qualität und technische Machbarkeit des Projekts. Sie stützt sich dabei auf ihre umfangreiche und langjährige Erfahrung in der Prüfung von FEI-Projekten in einer Vielzahl von Sektoren und Unternehmen jeder Größe innerhalb und außerhalb der EU.

Die EIB und der Klimaschutz

Die Bank der EU gehört zu den multilateralen Finanzierungsinstitutionen, die weltweit am meisten Geld für die Bekämpfung des Klimawandels bereitstellen. Sie will bei der Mobilisierung des Kapitals vorangehen, das notwendig ist, um die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu halten und auf 1,5 Grad zu begrenzen. So soll das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden. Auf dem UN-Klimagipfel, der im September in New York stattfand, gab die EIB-Gruppe ihre Absicht bekannt, ihre Klimamaßnahmen auszuweiten und ihre Klima- und Umweltfinanzierungen bis 2025 schrittweise auf 50 Prozent ihres Finanzierungsvolumens zu erhöhen. Bis 2030 will die Bank mindestens eine Billion Euro für Investitionen bereitstellen, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen. Sie erklärte auch, dass die EIB-Gruppe alle ihre Aktivitäten auf das Pariser Abkommen abstimmen wird.

Über die Ingeteam-Gruppe

Ingeteam ist ein internationaler Konzern, der auf Leistungs- und Steuerelektronik (Wechselrichter, Frequenzumformer, Regler und Schutzvorrichtungen) sowie auf Projekte in den Bereichen Elektrotechnik und Automatisierung spezialisiert ist. Zur Produktpalette gehören Generatoren, Elektromotoren und die Indar-Tauchmotorpumpen. Abgerundet wird das Produkt- und Systemangebot durch Betriebs- und Wartungsdienstleistungen.

Die Produkte werden für folgende Sektoren entwickelt: Stromerzeugung mithilfe von Windkraft, Fotovoltaik, Wasserkraft und fossilen Brennstoffen, metallverarbeitende Industrie, Schiffbau, Eisenbahnantriebe, Stromnetze einschließlich Umspannwerke für Transport und Verteilung. Im Mittelpunkt stehen dabei stets eine effizientere Erzeugung und ein effizienterer Verbrauch von Energie. Der Konzern ist weltweit tätig, hat ständige Niederlassungen in 22 Ländern und beschäftigt 3 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Tätigkeit beruht auf Forschung und Entwicklung, in die jährlich 5,5 Prozent des Umsatzes investiert werden.