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INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 90.000.000 €
Industrie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2021 : 20.000.000 €
15/10/2019 : 70.000.000 €
Andere Links
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08/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
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22/10/2019 - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Innovationsförderung – EIB finanziert FEI-Strategie von Ingeteam mit 70 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2019
20190172
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
INGETEAM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 143 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance Ingeteam's investments in Research, Development and Innovation (RDI) to be carried out primarily in the promoter's RDI centre located in the technology park of Zamudio (Bilbao, Spain) in the period between 2019 and 2022. Planned activities and related expenditures will be carried out in the areas of renewable energy, electrical storage, smart grids, power transmission and electronics, which are at the core of the company's business strategy (re-focused on the energy transition, energy storage, electro-mobility, offshore wind and industry 4.0) and its global competitiveness.

The project focus on the development of solutions for more sustainable energy generation, transmission, distribution and consumption.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities on power and control electronics (inverters, frequency converters, controllers and protections), electrical engineering and automation projects are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the EIB.

Weitere Unterlagen
08/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
22/10/2019 - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92595583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190172
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182352734
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190172
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123754138
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190172
Letzte Aktualisierung
22 Oct 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
Datenblätter
INGETEAM ENERGY SOLUTIONS RDI
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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