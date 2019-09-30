Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Fransabank SAL, der fünftgrößten Bankengruppe in Libanon, einen Darlehensvertrag von 24 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Die EIB-Finanzierung für den Bau einer neuen Glasbehälterfabrik in Libanon wird im Rahmen der Resilienzinitiative vergeben. Mit dem Projekt werden im ländlichen Raum 620 Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen und die Wirtschaft der Region diversifiziert.

Dario Scannapieco, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Glasbehälterindustrie ist ein wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette der libanesischen Agrarindustrie. Das Projekt bringt die Fertigung zurück in die Region. Außerdem verringert es die Importabhängigkeit und stärkt die Produktion im Land. Wir freuen uns, dieses wichtige Projekt mit der Fransabank SAL, unserer Partnerbank in Libanon, zu unterstützen.“

Mit Investitionen in notwendige Infrastrukturprojekte und der Förderung der Kreditvergabe an Unternehmen baut die Bank der Europäischen Union ihre Unterstützung des libanesischen Privatsektors weiter aus. Neben diesem Projekt hat sie auf der CEDRE-Konferenz in Paris bereits 800 Millionen Euro für die libanesische Wirtschaft zugesagt.

Seit zehn Jahren fördert die Fransabank im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategie verstärkt Investitionen des Privatsektors. Sie unterstützt die ländliche und sozioökonomische Entwicklung und konzentriert sich dabei auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, junge Menschen, Bildungschancen für alle, Teilhabe am Finanzsystem, nachhaltige Finanzierungen und das Empowerment von Frauen. Darüber hinaus unterstützt sie die einheimische Industrie intensiv mit dem Ziel, die Importe zu reduzieren und den libanesischen Export zu stärken.

Adel Kassar, stellvertretender Vorsitzender der Fransabank SAL: „Es gehört zu unserer Kernstrategie, libanesische Unternehmen wie den Glasbehälterproduzenten durch einen besseren Zugang zu langfristigen, günstigen Finanzierungen zu unterstützen. Damit tragen wir aktiv zur Entwicklung des Privatsektors bei und schaffen Beschäftigungschancen. Von diesem Projekt dürften wesentliche Impulse für die libanesische Industrie ausgehen, und wir freuen uns sehr, mit unserer Finanzierung dazu beizutragen. Die langjährige und enge Geschäftsbeziehung zur EIB hilft uns, unsere Entwicklungsziele zu erreichen.“

Hintergrundinformationen

About EIB

The European Investment Bank (EIB) is one of the leading development finance players in the Mediterranean region. The Bank’s goal is to support economic and social development by improving people’s living conditions. The EIB aims to establish a tangible presence in the partner countries, focusing on the economic and social priorities of the beneficiary countries to which it not only contributes its financing capacity but also adds value in project implementation and modernisation of public policies through its technical and financial expertise and advisory services.

Die Tätigkeit der EIB in der Region

Die Resilienzinitiative der EIB wurde 2016 von den EU-Mitgliedstaaten genehmigt und besteht aus einem integrierten Paket von Darlehen, vergünstigten Mitteln und innovativen Instrumenten. Dadurch sollen zusätzlich zu bereits geplanten Maßnahmen Investitionen im Umfang von 15 Milliarden Euro ermöglicht werden.

Globale Herausforderungen gemeinsam bewältigen