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GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.121.627,8 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 22.121.627,8 €
Industrie : 22.121.627,8 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2019 : 22.121.627,8 €
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Libanon: Fransabank SAL erhält EIB-Darlehen von 24 Millionen US-Dollar für Glasbehälterfabrik

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2019
20180804
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN
GLASSPACK SAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 24 million (EUR 22 million)
USD 48 million (EUR 44 million)
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of a greenfield investment in a glass container manufacturing plant in the region of Taanayel-Bekaa in Lebanon.

The main expected benefits from the proposed financing and project implementation are to: - Contribute to the development of the industrial private sector in Lebanon by providing expected good quality glass containers, while reducing reliance on imports; - Contribute to the economic development of Taanayel and Bekaa area; - Contribute to socio-economic stability by creating and supporting additional job opportunities; and - Increase the availability of private sector finance through an intermediary structure with a local banking institution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The 'manufacturing of glass' falls under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU as amended, for which a screening decision is required and an EIA might be requested by the competent authorities.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014 - 2020 and the Economic Resilience Initiative.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93964200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180804
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Libanon
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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GLASS MANUFACTURING LEBANON - INTERMEDIATED LOAN
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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