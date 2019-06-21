Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA, das Cellvizio® entwickelt hat, die multidisziplinäre sonden- und nadelbasierte konfokale Laserendomikroskopie (pCLE/nCLE)) und die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union (EU), geben die Unterzeichnung eines Darlehensvertrags über 22,5 Millionen Euro bekannt. Die Finanzierung wird vom Europäischen Strategischen Investitionsfonds (EFSI oder „Juncker-Plan“) unterstützt.

Durch das Darlehen kann Mauna Kea Technologies seine Maßnahmen zur Marktentwicklung intensivieren, weiter in Forschung, Entwicklung und Innovation investieren und seine Produktionskapazität entsprechend der Nachfrageentwicklung in den nächsten Jahren gegebenenfalls erhöhen. Die erste Tranche von 11,5 Millionen Euro soll in den nächsten Wochen freigegeben werden. Die beiden anderen Tranchen von sechs und fünf Millionen Euro folgen in den kommenden Jahren, sofern das Unternehmen bestimmte Meilensteine erreicht, die unter anderem kommerzielle Fortschritte und künftige Eigenkapitalfinanzierungen betreffen. Der Darlehensvertrag ist durch eine Garantie besichert und wird durch eine Vereinbarung über die Ausgabe von Optionsscheinen an die EIB für die ersten beiden Darlehenstranchen ergänzt (1 450 000 bzw. 300 000 Aktien, was 5,75 Prozent bzw. 1,2 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals entspricht).

Mit solchen EIB-Darlehen, die durch eine Garantie der EU im Rahmen des Juncker-Plans besichert sind, werden Forschungs- und Innovationsvorhaben von Unternehmen unterstützt, die ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Mauna Kea Technologies erfüllt diese Kriterien, da seine Technologien das Leben von Hunderttausenden Patienten in Europa verändern könnten.

Der Vertrag wurde von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und Sacha Loiseau, Präsident und Gründer von Mauna Kea Technologies, am Sitz des Unternehmens in Paris unterzeichnet.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dieses Projekt entspricht genau dem Auftrag der EIB, Innovationen in ganz Europa zu unterstützen. Das Medizintechnikunternehmen Mauna Kea Technologies kann mit seiner einzigartigen konfokalen Laserendomikroskopie-Plattform auf seinem Fachgebiet weltweit führend werden. Genau solche Unternehmen, die intensiv in Forschung und Innovation investieren und hochqualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen, sind für die Zukunft der europäischen Wirtschaft unerlässlich.“

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll: „Ich freue mich über diesen neuen Vertrag im Rahmen des Juncker-Plans. Mauna Kea hat das Zeug dazu, in seinem Bereich eine weltweit führende Rolle zu spielen, und kann mit finanzieller Hilfe der Europäischen Union sein künftiges Wachstum beschleunigen. Der Vertrag ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die derzeitige EU-Kommission für innovative Unternehmen einsetzt: Durch den Juncker-Plan haben bereits fast 240 000 französische Unternehmen eine Finanzierung zu günstigen Konditionen erhalten. Mit InvestEU werden wir diese Dynamik für ein wettbewerbsfähiges, innovatives und beschäftigungswirksames Frankreich und Europa weiter stärken.“

Robert L. Gershon, CEO von Mauna Kea Technologies: „Wir freuen uns sehr über diesen Finanzierungsvertrag mit der EIB. Er bestärkt uns in unserem Bestreben, durch Innovationen einzigartige Medizintechnologien zu entwickeln, die das Versorgungsniveau erhöhen und weltweit bessere Ergebnisse für Patienten bewirken. Ich möchte allen Beteiligten danken, die zu dem neuen Darlehensvertrag mit der EIB beigetragen haben.“

Christophe Lamboeuf, Finanzvorstand und stellvertretender Managing Director von Mauna Kea Technologies: „Wir freuen uns über die Europäische Investitionsbank als neuen Finanzierungspartner. Dieses Darlehen wird unsere finanzielle Planungssicherheit erheblich verbessern und es uns dadurch erleichtern, in den kommenden Jahren unsere strategischen Wachstumsziele zu erreichen.“