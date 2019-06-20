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MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 22.500.000 €
Dienstleistungen : 22.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2019 : 851.167,17 €
20/06/2019 : 851.167,17 €
20/06/2019 : 10.398.832,83 €
20/06/2019 : 10.398.832,83 €
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12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Mauna Kea Technologies und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 22,5 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2019
20180349
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
MAUNA KEA TECHNOLOGIES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
EUR 54 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter, a medical device company, develops and sells medical imaging devices for the diagnosis and treatment of cancer and other diseases. The company has products on the market and operates internationally. The EIB will contribute to the financing of the development of a new generation of the device with tissue assessment features thanks to artificial intelligence; the expansion of the range and applications; and the clinical studies to prove the value added of the solution for those indications as well as to support the regulatory approval process.

With its in-vivo endo-microscope, the company aims to bring a microscope-like capacity inside the patient's body to help surgeons assessing the characteristics of suspicious tissues. This minimally invasive "optical biopsy" contributes to optimising the diagnosis while reducing the need for physical biopsies or exploratory surgeries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Environmental details have been verified during the appraisal and are aligned with best practices.

The promoter is a private company which does not operate in the utilities sector and which does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified the details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Mauna Kea Technologies und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 22,5 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93949529
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180349
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Datenblätter
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Mauna Kea Technologies und EIB unterzeichnen Darlehensvertrag über 22,5 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Photogallery

From left to right: EIB Vice President A. Fayolle and S. Loiseau President of Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies (EGFF)
Fotograf: Cyrille Lachèvre
©EIB

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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