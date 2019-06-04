Die Edmond de Rothschild Gruppe stellt ihren neuen Private-Equity-Fonds Pearl Infrastructure Capital S.C.A., RAIF (nachfolgend „Pearl Infrastructure“) vor, den sie gemeinsam mit Pearl Advisory verwaltet

Die ökologische Anlagestrategie sieht Investitionen in die europäischen Umweltinfrastrukturen vor und trägt somit den aktuellen Herausforderungen der Umwelt- und Energiewende und der Kreislaufwirtschaft Rechnung

Strategische Investoren des Fonds sind die Europäische Investitionsbank, die sich im Rahmen des Juncker-Plans beteiligt, und die Banque des Territoires

Edmond de Rothschild und Pearl Advisory geben den ersten Zeichnungsschluss des Fonds Pearl Infrastructure bekannt, der – vor dem Hintergrund der Umwelt- und Energiewende – auf Investitionen in die europäische Umweltinfrastruktur ausgerichtet ist (nur Investitionen in Mehrheitsbeteiligungen). Insgesamt wurden bislang Anteile im Betrag von 162 Millionen Euro von einem breiten Spektrum institutioneller Investoren gezeichnet.

Pearl Infrastructure erhält jeweils 30 Millionen Euro von zwei strategischen Investoren, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sowie Mittel von anderen französischen und europäischen institutionellen Investoren und der Edmond de Rothschild Gruppe. Die Beteiligung der EIB fällt unter die Investitionsoffensive für Europa, den sogenannten Juncker-Plan.

Pearl Infrastructure wurde aus zwei Gründen aufgelegt: a) um auf den erhöhten Finanzierungsbedarf der Hersteller und Gebietskörperschaften zu reagieren, die die marode Infrastruktur modernisieren und optimieren müssen, und b) um den immer strengeren Umweltvorschriften der EU gerecht zu werden.

Johnny El Hachem, CEO von Edmond de Rothschild Private Equity: „Unsere Gruppe ist seit jeher im europäischen Infrastruktursektor präsent. Wir sind davon überzeugt, dass wir Unternehmen über den Fonds Pearl Infrastructure dauerhaft und nachhaltig auf ihrem Weg zu einem besseren Ressourcenmanagement begleiten können, durch das sie wettbewerbsfähiger werden.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Bank der Europäischen Union hat die EIB den Klimaschutz zu einer ihrer wichtigsten strategischen Prioritäten erklärt.

Die Einrichtung des Fonds macht deutlich, dass der Kapitalbedarf zur Finanzierung der Energiewende nur von öffentlichen und privaten Investoren gemeinsam gedeckt werden kann.“

„Die Banque des Territoires will mehr Finanzierungen für die Energie- und Umweltwende bereitstellen, vor allem in den Bereichen Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling. Pearl Infrastructure wird in Projekte investieren, die den wichtigsten Zielen der französischen Umweltpolitik Rechnung tragen. Die Gebietskörperschaften und die Hersteller müssen sich nämlich nun der schwierigen Aufgabe stellen, diese Infrastrukturen in allen betroffenen Regionen zu entwickeln und zu erneuern. Durch dieses Engagement und als strategischer Investor des Fonds wird die Banque des Territoires ihre Mittel schneller für neue Investitionen in die Umweltinfrastruktur bereitstellen und damit für eine bessere Nutzung der Ressourcen sorgen“, so Philippe Leroy, Direktor für Investitionen in die Energie- und Umweltwende bei der Banque des Territoires.

Pearl Infrastructure ist nach den Kriterien des französischen Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire mit dem Gütesiegel TEEC[1] (Energy and Environmental Transition for the Climate) ausgezeichnet und verfolgt einen verantwortungsvollen, langfristigen Investitionsansatz. Die Auflegung dieses besonderen Fonds ist auch ein Beleg dafür, dass die Edmond de Rothschild Gruppe verantwortungsbewusste Investitionen unterstützt. Dies zeigt sich zudem in ihrem globalen (nicht ausschließlich finanziellen) Ziel, soziale, ökologische und wirtschaftliche Werte zu schaffen und sich somit für die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen.

Jean-Christophe Guimard, Generaldirektor von Pearl Advisory: „Pearl Infrastructure verfügt über ein Team anerkannter Experten, die alle über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen erneuerbare Energien, Abfallrecycling oder Wasserkreislaufmanagement verfügen. Unser neunköpfiges Team (voraussichtlich 15 Mitglieder bis Ende des Jahres) zeigt eine hohe Kompetenz für Investitionen in europäische Projekte. Es ist in der Lage, den wirtschaftlichen und ökologischen Wert der Projekte zu optimieren, indem es vor allem Synergien zwischen den Sektoren Energie, Abfall und Wasser ermöglicht.”

Das Team hat über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr eine solide Projektpipeline aufgebaut und ist nun bereit, die Mittel des Fonds einzusetzen. Pearl Infrastructure strebt 12-15 Investments an – Eigenkapitalbeteiligungen im Betrag von 15-40 Millionen Euro an Zweckgesellschaften, die sich hauptsächlich auf drei Segmente konzentrieren (Wasser, Abfallmanagement und erneuerbare Energien). Dabei handelt es sich hauptsächlich um „Greenfield-“, aber auch um „Early-Brownfield-Investments“ auf der Basis ausgereifter Technologien. Dank der einzigartigen Kompetenz des Teams und des privilegierten Zugangs zu Betreibern, Herstellern und Kommunen werden die Investments dazu beitragen, den Herausforderungen des Klimawandels und der Kreislaufwirtschaft zu begegnen.

Pearl Infrastructure strebt bis Ende 2019 Kapitalzusagen von insgesamt 250 Millionen Euro an.

[1] Das Gütesiegel TEEC wird in „Greenfin“ umbenannt.