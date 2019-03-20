Ensinger investiert die Mittel in Forschung, Entwicklung und Innovation

Finanzierung mit Unterstützung durch die Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 50 Millionen Euro an die deutsche Ensinger GmbH. Ensinger ist ein mittelgroßes Familienunternehmen, das vor allem Halbzeuge und Fertigteile aus technischen Kunststoffen für verschiedene Branchen und Anwendungen herstellt. Das EIB-Darlehen wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist ein Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Bei dieser auch als „Juncker-Plan“ bekannten Initiative arbeiten die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammen. Die EIB trägt mit ihren Finanzierungen dazu bei, die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Ensinger wird die neuen Mittel in die Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) im Bereich der Herstellung von technischen Kunststoffen und der Anwendungsentwicklung investieren sowie in Produktionsanlagen und Gebäude. So will das Unternehmen sein Wachstum im Zeitraum 2019 bis 2021 stärken. Dies ist die erste Finanzierungsvereinbarung zwischen der EIB und Ensinger.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland, erklärte: „Mit diesem ersten unbesicherten Darlehen unterstützen wir die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. So kann Ensinger seine wichtigen Investitionen in FEI und neue Technologien tätigen. Möglich wurde diese Finanzierung dank der Unterstützung durch den Juncker-Plan. Sie zeigt exemplarisch, welchen Zusatznutzen Europa innovativen Unternehmen für mehr Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland bieten kann.“

Kommissar Günther H. Oettinger, zuständig für Haushalt und Personal, sagte: „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der EU-Haushalt – und insbesondere der Juncker-Plan – einen Mehrwert für EU-Bürger bietet. Mit der heutigen Entscheidung schafft die EU neue Möglichkeiten für Forschung und Innovation in Deutschland und in Europa. Dies stellt sicher, dass europäische Unternehmen weiterhin wachsen, mehr Arbeitsplätze schaffen und neue Märkte erschließen können.“

Peter Kamps, CFO Ensinger Gruppe: „Die weitere Entwicklung von Herstellungsverfahren und neuen Anwendungen sowie die internationale Expansion sind wesentliche Erfolgsfaktoren zur Absicherung und zum Ausbau unserer starken globalen Marktposition. Hieraus resultiert ein kontinuierlich hohes Investitionsvolumen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Innovation und Produktion. Das langfristige Darlehen der EIB ist ein wesentlicher Faktor in unserer Finanzierungsstruktur und ein wichtiger Beitrag zur Absicherung der Wachstumsstrategie der Ensinger Gruppe.“