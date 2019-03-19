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ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/03/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive - Deutsches Midcap-Unternehmen Ensinger erhält 50 Millionen Euro von der EIB
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/03/2019
20180649
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
ENSINGER HOLDING GMBH UND CO KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of investments in research, development and innovation (RDI) in the field of high-tech engineering plastics manufacturing and application development, in manufacturing equipment and machinery and in buildings to support the company's growth over the 2019 - 2021 period.

The aim of the project is to support the promoter's competiveness and its growth plans by investing in a high level of RDI, manufacturing equipment and machinery and its manufacturing facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities included in the project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. The new equipment and machinery will as well be implemented in existing manufacturing facilities already authorised for the planned activities. The promoter has already received the building permit in relation to the construction of a new small manufacturing facility.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
23/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive - Deutsches Midcap-Unternehmen Ensinger erhält 50 Millionen Euro von der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Datum der Veröffentlichung
23 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90598106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180649
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163076228
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180649
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Datenblätter
ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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