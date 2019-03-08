Medizintechnikunternehmen Aerogen wird verstärkt in Forschung und Produktion investieren

70 Unternehmen nehmen an der ersten Finanzierungs-Roadshow von EIB und Ibec für die Branche teil

Irische Unternehmen erwarten weitere Innovationsförderung von der EIB in den kommenden Monaten

Das Medizintechnikunternehmen Aerogen aus dem irischen Galway erhält von der EIB einen Kredit über 30 Millionen Euro für Investitionen in medizinische Technologien der Zukunft. Dies gaben die EIB und der irische Unternehmensverband Ibec auf ihrer ersten Finanzierungs-Roadshow für die Branche bekannt.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter von 70 Medizintechnikunternehmen aus Galway und anderen Teilen Irlands teil. Sie erfuhren aus erster Hand, wie sie mit neuen Finanzierungsprodukten Investitionsbremsen lösen und Expansionsmöglichkeiten wahrnehmen können.

Der Kredit für Aerogen ist die erste Direktfinanzierung für ein Medizintechnikunternehmen im Rahmen der Finanzierungsinitiative der EIB für irische Unternehmen im Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro. Mit dieser Initiative kann die EIB erstmals Direktdarlehen an mittelgroße irische Unternehmen vergeben, wobei die Prüfung der Finanzierungsanträge gestrafft wird.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Der neue Kredit der Europäischen Investitionsbank an Aerogen über 30 Millionen Euro ist die erste Direktfinanzierung im Medizintechniksektor, die die Bank im Rahmen ihres speziell auf Irland zugeschnittenen Unternehmensfinanzierungsprogramms vergibt. Die Finanzierung wird nicht nur die medizinische Versorgung von Patienten verbessern, die mit Aerogen-Technologie behandelt werden, sondern auch neue, spezialisierte Arbeitsplätze in Galway schaffen. Jetzt freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ibec und anderen irischen Partnern sicherzustellen, dass auch andere führende Unternehmen im Land von einer Finanzierung im Rahmen der Initiative profitieren können. Wir erwarten, in Kürze weitere Unterstützung für irische Medizintechnikunternehmen bekannt zu geben.“

Sinéad Keogh, Direktorin der Irish Medtech Association, die die Medizintechnikbranche des Landes vertritt: „Die irische Medizintechnikbranche ist überaus dynamisch und weltweit tonangebend, wenn es um die Entwicklung innovativer Technologien geht, die das Leben der Menschen verändern oder gar Leben retten. Wie groß das Wachstumspotenzial der Branche ist, ist weltweit bekannt, und die Zahlen allein für die letzten fünfzehn Monate sind beachtlich: ausländische Direktinvestitionen von 316 Millionen Euro, 2 300 neue Stellen und Startup-Finanzierungen im Umfang von 178 Millionen Euro. Wir freuen uns, heute eine hochrangige Delegation der weltweit größten Finanzierungsinstitution – der Europäischen Investitionsbank – in Galway zu begrüßen. Ihr Finanzierungsvolumen in Irland belief sich 2017 auf eine Milliarde Euro. Diese Roadshow ist eine hervorragende Gelegenheit für Startups aus der Medizintechnik, um sich über die neuen Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren.“

Neue Medizintechnik und neue Arbeitsplätze in Galway

Aerogen ist auf eine hocheffiziente Medikamentengabe in Aerosolform spezialisiert. Durch diese Technologie sinkt die Verwendung von Medikamenten, und auch die Einweisungsraten in Krankenhäuser gehen zurück. Aerogen wird mit dem EIB-Kredit Investitionen von mehr als 60 Millionen Euro finanzieren. Damit wird der weltweit führende Anbieter für die Aerosol-Medikamentengabe seine Forschung und Entwicklung im Bereich neuer medizinischer Technologien ausweiten und seine Produktionseinrichtungen in Galway erweitern.

John Power, Gründer und CEO von Aerogen: „In den letzten 20 Jahren hat Aerogen dank Spitzenforschung eine neue medizinische Technik entwickelt und sich als Weltmarktführer in der Medikamentengabe mittels Aerosol etabliert. Die neue Finanzierung von der Europäischen Investitionsbank ist auf die speziellen Finanzierungsbedürfnisse wachsender Unternehmen ausgerichtet und wird Aerogen helfen, sein Wachstum auszubauen und neuartige Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.“

Mit dem EIB-Kredit wird Aerogen seine Geschäftsentwicklung beschleunigen und seine Forschung und Entwicklung weiter stärken, darunter auch in pharmazeutischen Spezialbereichen. Nach dem Ausbau der Forschungs- und Produktionseinrichtungen des Unternehmens in Galway werden voraussichtlich 50 neue Stellen entstehen.

EIB-Ibec-Roadshows machen die Finanzierungsinitiative in ganz Irland bekannt

Die EIB und Ibec werden landesweit Workshops organisieren, damit möglichst viele irische Unternehmen von der EIB-Finanzierung profitieren können. Auf den Workshops wird die neue Finanzierungsinitiative näher vorgestellt, wobei besonders die Vorteile der neuen Direktfinanzierung für verschiedene Sektoren hervorgehoben werden.

Darüber hinaus arbeitet die EIB eng mit der irischen Regierung, der staatlichen Agentur für die Entwicklung der heimischen Industrie Enterprise Ireland und Beratern für Unternehmensfinanzierung im Land zusammen. So will sie auf die neuen Finanzprodukte aufmerksam machen, die speziell für irische Unternehmen aus verschiedenen Sektoren entwickelt wurden sowie für Unternehmen, die besonders stark durch den Brexit gefährdet sind.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Im vergangenen Jahr hat sie fast eine Milliarde Euro für Infrastrukturprojekte und privatwirtschaftliche Investitionen in Irland bereitgestellt.