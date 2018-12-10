Tanguy Desrousseaux, der bei der Europäischen Investitionsbank für Operationen im öffentlichen Sektor in Frankreich zuständig ist, und Benoît Meugniot, Generaldirektor von Bordeaux Métropole Énergies, unterzeichneten heute ein Darlehen über 37,5 Millionen Euro. Dank der Mittel wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Tätigkeit auf dem Gebiet der energetischen Gebäudesanierung massiv auszubauen. Es richtet sich dabei an Privatkunden und Unternehmen, die ihren Komfort erhöhen, ihre Immobilie aufwerten und ihre Energierechnung senken wollen. Das Unternehmen trägt so zum Erreichen der Ziele der Metropolregion Bordeaux bei, die dauerhaft den Energieverbrauch senken will, um bis 2050 eine Plusenergie-Metropolregion zu werden.

Die energetische Sanierung, insbesondere die von Wohngebäuden, ist ein wichtiger Faktor für die Energiewende in der Metropolregion Bordeaux. Von 350 000 Wohnungen, die es dort gibt, wurden 60 Prozent vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1974 erbaut. Die energetische Sanierung betrifft die Gebäudedämmung, die Entlüftung, die Optimierung der Heizung und der Warmwasserbereitung.

In Einklang mit dem „Aktionsplan für eine Metropolregion mit hoher Lebensqualität“ bietet Bordeaux Métropole Énergies Immobilieneigentümern, die eine energetische Sanierung durchführen wollen, ein Komplettpaket an, das von der Planung bis zur Durchführung der Arbeiten reicht und das auch eine Finanzlösung beinhaltet, die sowohl die Beantragung von Beihilfen als auch eine Drittfinanzierung umfasst. Diese auf das Projekt und die Lage des Eigentümers zugeschnittene Lösung berücksichtigt die durch die Arbeiten ermöglichten Energieeinsparungen.

Die Darlehensmittel der EIB als Bank der Europäischen Union spielen eine wesentliche Rolle bei der Finanzierung dieser Operationen. Die Mittel stammen aus dem Programmdarlehen für die Energieeffizienz von Wohnraum in Frankreich (2015–2018), das im Rahmen des Juncker-Plans garantiert wird, mit dessen Umsetzung in der gesamten EU die EIB beauftragt ist.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Wir freuen uns sehr über die Vereinbarung mit Bordeaux Métropole Énergies, die den starken Willen der EIB demonstriert, die Franzosen – über ihre Gebietskörperschaften – bei der Durchführung einer für alle gewinnbringenden Energiewende bei möglichst geringen Kosten zu unterstützen. Dies verdeutlicht den Willen der EU, entschlossen den Klimawandel zu bekämpfen.“

Benoît Meugniot, Generaldirektor von Bordeaux Métropole Énergies: „Die Partnerschaft mit der EIB wird es uns ermöglichen, in die konkrete Durchführungsphase der Sanierungsarbeiten in der Metropolregion einzusteigen. Diese ehrgeizige Strategie der Vervielfältigung der Sanierungsvorhaben stützt sich auf die finanzielle Hilfe, die BME nunmehr bereitstellen kann. Bordeaux Métropole Énergies setzt sich so mit ihren Tochtergesellschaften, die bereits auf nachhaltige, erneuerbare und lokale Energien hinarbeiten, noch stärker für die Energiewende in der Metropolregion Bordeaux ein.“