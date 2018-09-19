BORDEAUX METROPOLE ENERGIES (SFSB)

Le projet comprend un prêt d'un maximum de EUR 37.5m à la Société d'Economie Mixte Bordeaux Métropole Energies afin de dynamiser le marché de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de la métropole bordelaise. Cette opération s'inscrit dans le cadre du prêt programme pour l'efficacité énergétique des logements en France (2015-0188). Il s'agit d'un projet de l'initiative Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB"), une initiative du groupe BEI et de la Commission Européenne visant à soutenir le financement de l'Efficacité Energétique des bâtiments.

Le financement de la BEI va permettre à Bordeaux Métropole Energies (BME) de dynamiser le marché de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Il contribuera à la rénovation de bâtiments d'environ 1500 logements d'ici 2022, suivant les standards de l'efficacité énergétique. Bordeaux Métropole Energies a vocation à assurer un rôle de "tiers de confiance" dans l'accompagnement technique des projets tant vis-à-vis du public que des professionnels des différents secteurs d'activités qui concourent à la réalisation des opérations de rénovation des bâtiments. Grâce au financement de la BEI, Bordeaux Métropole Energies déploiera une offre de prêts adaptée et deviendra tiers-financeur, suivant les modalités des lois ALUR (2013) et de la Transition Energétique (2015) permettant à des acteurs non-bancaires de procéder à des activités de crédit sous certaines conditions.