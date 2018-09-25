Das Projekt fördert die gesellschaftliche Teilhabe und schafft 200 Arbeitsplätze

ILUNION kann mit der Finanzierung die Energieeffizienz seiner gewerblichen Wäschereien verbessern und seine Hotels sanieren

Ein Teil der Mittel fließt in die Forschung und Entwicklung von neuen Technologien für Menschen mit Behinderungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 35 Millionen Euro an das spanische Sozialunternehmen ILUNION. Damit hilft sie dem Unternehmen dabei, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen und in mehr Energieeffizienz zu investieren. Dies ist der erste Kredit der EIB für ein soziales Unternehmen in Spanien. Möglich wird er durch die Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Die EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und der Präsident von ILUNION, Alberto Durán, unterzeichneten heute in Brüssel in Anwesenheit von Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen und des Präsidenten der ONCE-Gruppe, Miguel Carballeda, den Vertrag.

ILUNION setzt sich aus Unternehmen der ONCE-Gruppe zusammen, dem größten Arbeitgeber von Menschen mit Behinderungen in Spanien. Mit dem EIB-Kredit im Rahmen des Juncker-Plans erhält die Gruppe die nötige Finanzierung, um ihren Investitionsplan bis 2021 umzusetzen. Die Investitionen betreffen die Modernisierung der gewerblichen Wäschereien der Gruppe, die mit energieeffizienterer Technik ausgestattet werden, den Bau eines neuen Hotels in Spanien und die Sanierung bereits bestehender Hotels. Außerdem sollen Geräte entwickelt werden, die Menschen mit Behinderungen das Leben erleichtern. Alle diese Investitionen haben ein übergeordnetes Ziel, nämlich die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Durch das Projekt werden 200 Dauerarbeitsplätze geschaffen sowie weitere 725 während der Umsetzungsphase.

Bei der Vertragsunterzeichnung in Brüssel erklärte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen: „Für Projekte wie dieses wurde der Europäische Fonds für strategische Investitionen geschaffen. Es ist wirklich innovativ, und es fördert die gesellschaftliche Teilhabe, die Energieeffizienz und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die gute Entwicklung von ILUNION zeigt einmal mehr, dass sich ein sozialer Auftrag und Erfolg im Geschäft hervorragend miteinander vereinbaren lassen. Die Kommission hat eine europäische Säule sozialer Rechte ins Leben gerufen und will ihre sozialen Investitionen ausbauen – dafür steht dieses Projekt. Und mit dem Programm „InvestEU“ streben wir eine noch stärkere Unterstützung der Sozialwirtschaft an.“

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Wir freuen uns sehr, ein Projekt zu unterstützen, das direkt Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schafft und die Entwicklung neuer Technologien für eine bessere Integration dieser Menschen ermöglicht. Mit diesem ersten Kredit an ein soziales Unternehmen in Spanien unterstützt die EIB eines ihrer vorrangigen Ziele: Investitionen in die Energieeffizienz, vor allem in den für die spanische Wirtschaft so wichtigen Sektoren Industrie und Tourismus.“

Der Präsident der ONCE-Gruppe, Miguel Carballeda, dankte der EIB und der Kommission für ihren Einsatz für Menschen mit Behinderungen und erklärte, dass die Gruppe „fest entschlossen ist, ein sozialeres Europa zu schaffen“. Er betonte außerdem, dass der Juncker-Plan ein sehr wichtiges Werkzeug sei, um die Volkswirtschaften in Europa stabiler und nachhaltiger zu gestalten und mehr Teilhabe zu ermöglichen.

Alberto Durán, Präsident von ILUNION: „Die Vereinbarung zwischen der EIB und ILUNION wird Menschen mit Behinderungen mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, in erster Linie durch Beschäftigung und eine größere Barrierefreiheit von Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsumgebungen. Wir sind dadurch in der Lage, unsere gewerblichen Einrichtungen wie etwa unsere Wäschereien sowie unsere Hotels zu modernisieren. So können wir mit einem verantwortungsbewussten Umweltmanagement neue Maßstäbe setzen. Die ONCE-Gruppe existiert seit nunmehr 80 Jahren. Sie hat ILUNION zu einem erfolgreichen Sozialunternehmen gemacht, das die Menschen mitnimmt und weiter wächst und durch seinen gesellschaftlichen Nutzen und wirtschaftlichen Erfolg positiv auf die Gesellschaft wirkt.“

Energieeffizienz und Innovation

Der EIB-Kredit ermöglicht ILUNION, seine Wäschereien zu modernisieren und dadurch jedes Jahr bis zu 60 Gigawattstunden (GWh) Energie zu sparen. Beispielsweise kann das Unternehmen seine Energieeffizienz steigern, indem es die während des Waschvorgangs erzeugte Wärme wiederverwendet. In Andalusien, Extremadura, Kastilien-La Mancha und Murcia wird ILUNION seine Hotels sanieren und neu ausstatten. Unter anderem werden die Gebäude für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich gemacht. Außerdem umfasst das Projekt den Bau eines neuen Hotels in einer Konvergenzregion in Spanien.

Ein weiterer Teil der Finanzierung fließt in die Forschung, Entwicklung und Innovation zugunsten von Menschen mit Behinderungen aller Art. So sollen Anwendungen und Software entwickelt werden, die es ermöglichen, diesen Menschen die Arbeitswelt leichter zugänglich zu machen.