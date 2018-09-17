EIB-Darlehen zur Entwicklung des ländlichen Raums in ganz Rumänien – Kofinanzierung von EU-bezuschussten Projekten mit Gesamtkosten von 5,4 Milliarden Euro

Modernisierung von 3 000 landwirtschaftlichen Betrieben und Kofinanzierung von 400 Projekten zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie von 750 Maßnahmen zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots für die Landbevölkerung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 450 Millionen Euro an den rumänischen Staat, der damit den nationalen Beitrag zu Rumäniens Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums finanziert. Dieses Programm wird aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2020 bezuschusst. Das Darlehen wurde am Rande der Sitzung des Verwaltungsrats der EIB unterzeichnet, die am 17. und 18. September in Bukarest stattfand.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die EU-Bank unterstützt weiterhin die ländliche Entwicklung in Rumänien. Unser Darlehen ergänzt die EU-Zuschüsse und soll vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft stärken, die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen verbessern und eine klimafreundliche Landwirtschaft fördern. Damit tragen wir dazu bei, die ländliche Wirtschaft anzukurbeln, neue Arbeitsplätze zu schaffen und einheimische Unternehmen zu stärken. Die mitfinanzierten Projekte verbessern die Infrastruktur und das Dienstleistungsangebot und fördern vor allem die Entwicklung der Humanressourcen durch Ausbildung und Beratung.“

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Mit diesem neuen Rahmendarlehen setzen wir unsere Unterstützung für die Wirtschaft und die Bevölkerung in ländlichen Gebieten Rumäniens fort. In den vergangenen Jahren hat die Europäische Investitionsbank ihre Tätigkeit in Rumänien kontinuierlich ausgebaut. 2017 wurden Finanzierungen von mehr als 1,3 Milliarden Euro unterzeichnet. Das waren 27 Prozent mehr als 2016. Damit hat die EIB in den fünf Jahren von 2013 bis 2017 in Rumänien Darlehen von insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro vergeben.“

Rumäniens Minister für öffentliche Finanzen Eugen Teodorovici: „Das heute unterzeichnete Rahmendarlehen gehört zu mehreren EIB-Finanzierungen, die Rumänien helfen, EU-Mittel schneller abzurufen. Diese Finanzierungen unterstreichen nicht nur die gute Zusammenarbeit zwischen Rumänien und der EIB, sondern zeigen auch die Bereitschaft der Bank, auf die Prioritäten der Regierung einzugehen. Das Darlehen soll einen Teil des staatlichen Beitrags zu Maßnahmen finanzieren, die im nationalen Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen sind. Dabei geht es um Investitionen in die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und landesweit die ländliche Infrastruktur auszubauen.“

Die Mittel aus dem Darlehen, das die EIB mit dem Ministerium für öffentliche Finanzen unterzeichnet hat, werden über das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung an öffentliche Einrichtungen und private Unternehmen weitergeleitet.

Bei dem neuen Darlehen handelt es sich um die zweite EIB-Finanzierung für die ländliche Entwicklung in Rumänien. Das vorangegangene Darlehen von 300 Millionen Euro für Rumäniens Programm für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007–2013 wurde vollständig ausgezahlt. Die Mittel kamen rund 900 Infrastrukturprojekten in Dörfern sowie 4 000 Landwirten und kleinen und mittleren Unternehmen in der Land- und Forstwirtschaft zugute.