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ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 450.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/09/2018 : 450.000.000 €
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09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums mit 450 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/09/2018
20150714
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20
ROMANIA - MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 5403 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan providing finance for the national contribution to selected measures of the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 for Romania (RDP co-financing).

Social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas as well as farm viability, competitiveness and sustainable forest management are significant priorities of the Romanian 2014-2020 RDP. By financing investments underpinning these priorities, the project is expected to support delivery of multiple social and environmental benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the determination of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, as designated according to habitats and/or birds directives, or, where such action may be subject to other EU environmental regulation (including but not limited to the Nitrates, Water Framework and Flood Risks Directives), the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

Kommentar(e)

The project also contributes to the EIB objectives relating to SMEs, rural development and efficient management and protection of natural resources as well as to the cross-cutting cohesion objective, given its strong focus on supporting investments in less developed regions of the country.

Weitere Unterlagen
09/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75567115
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150714
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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