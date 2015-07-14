ROMANIA RURAL DEVELOPMENT EU COFINANCING 2014-20

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Framework loan providing finance for the national contribution to selected measures of the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 for Romania (RDP co-financing).
Social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas as well as farm viability, competitiveness and sustainable forest management are significant priorities of the Romanian 2014-2020 RDP. By financing investments underpinning these priorities, the project is expected to support delivery of multiple social and environmental benefits.
The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the determination of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, as designated according to habitats and/or birds directives, or, where such action may be subject to other EU environmental regulation (including but not limited to the Nitrates, Water Framework and Flood Risks Directives), the Bank would require the promoter to follow the directives' procedures as transposed into national law.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.
The project also contributes to the EIB objectives relating to SMEs, rural development and efficient management and protection of natural resources as well as to the cross-cutting cohesion objective, given its strong focus on supporting investments in less developed regions of the country.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.