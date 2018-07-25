Die Mittel fließen in digitale Technologien und die Erschließung neuer Märkte

Die Investitionen laufen bis 2020 und tragen zu neuen Arbeitsplätzen für hoch qualifizierte Fachkräfte bei

Die Investitionsprojekte werden von Ormazabal durchgeführt, der Elektroanlagen-Sparte der Velatia-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die spanische Velatia-Gruppe bei ihrer Forschungs- und Entwicklungsstrategie im Energiesektor. EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und der Präsident von Velatia, Javier Ormazabal, haben heute eine Finanzierungsvereinbarung über 32,5 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für Investitionen in neue digitale Technologien für die Produktentwicklung im Bereich der Stromnetze bestimmt. Die EIB vergibt das Darlehen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Velatia ist eine spanische Unternehmensgruppe mit Sitz in Bilbao. Ihre zwei Hauptgeschäftsfelder sind Stromverteilungsnetze (abgedeckt durch das Tochterunternehmen Ormazabal) und Telekommunikation (Ikusi).

Mit dem EIB-Darlehen kann die in 19 Ländern vertretene Velatia-Gruppe auf die Veränderungen im Energiesektor reagieren und sich besser im Wettbewerb aufstellen. Ormazabal will mit Projekten im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung von Stromnetzen und der Entwicklung von Patenten und Produkten neue Märkte erschließen und neue Kunden gewinnen.

Mit der Unterstützung des FEI-Projekts von Ormazabal trägt die EIB gleichzeitig zu den europäischen Umweltzielen zur Emissionsreduzierung des Energiesektors bei. Konkret sieht das Projekt eine Anpassung der Stromverteilungsnetze vor, um sie für einen Mix aus erneuerbaren, dezentralen Energien und die Elektrifizierung des Verkehrssektors auszulegen. Dazu werden Technologien entwickelt, die neue elektromechanische Geräte und elektronische Hardware, Kommunikationssysteme mit neuen Netzsicherheitslösungen sowie eine innovative Steuerungssoftware für das Verteilungsnetz einsetzen.

Durch die heute unterzeichnete Vereinbarung werden Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Fachkräfte gesichert und neue FEI-Arbeitsplätze im Unternehmen geschaffen. Das Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt. Dadurch kann die EIB Projekte finanzieren, die aufgrund ihrer Struktur oder Art zwar risikoreicher sind, dafür aber einen besonderen Zusatznutzen bewirken.

„Mit diesem Darlehen unterstreicht die EIB ihre Entschlossenheit, die Innovationsbemühungen von Unternehmen zu unterstützen, die in stark umkämpften Sektoren tätig sind und daher hohe Investitionen benötigen, um zukunftsfähig zu bleiben“, erklärte EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro bei der Vertragsunterzeichnung. „Wir freuen uns daher über diese Vereinbarung, die positiv für die spanische und auch die europäische Wirtschaft ist. Sie ermöglicht die Entwicklung neuer Produkte im Stromsektor, die die Wettbewerbsfähigkeit stärken und einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten.“

„Unsere besondere Betonung von Forschung, Entwicklung und Innovation ist Teil der DNA von Velatia und damit natürlich auch von Ormazabal. Wir stehen vor diversen Herausforderungen, die gleichzeitig Chancen darstellen. Daher setzen wir auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Identitätsmerkmale. Entsprechend widmet sich Ormazabal vor allem der Energieeffizienz und der Entwicklung von Technologien, die die Ziele Europas zur Emissionsreduzierung unterstützen“, erklärte der Präsident von Velatia, Javier Ormazabal.

FEI-Finanzierung

Innovation und Kompetenzaufbau sind grundlegende Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum und neue Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Beschäftigte. Beides ist entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist die Finanzierung von Innovationen eines der vorrangigen Ziele der EIB. Im Jahr 2017 stellte sie 13 800 Millionen Euro für verschiedene FEI-Projekte zur Verfügung.

Allein in Spanien unterstützte die EIB im vergangenen Jahr Innovationsprojekte spanischer Unternehmen mit 1 446 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 13 Prozent ihrer Finanzierungen in Spanien für FEI-Projekte von Unternehmen.