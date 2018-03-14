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VELATIA RDI & INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
32.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 3.250.000 €
Spanien : 29.250.000 €
Industrie : 32.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2018 : 3.250.000 €
23/07/2018 : 29.250.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Mit Innovation gegen den Klimawandel: EIB unterstützt die FEI-Strategie von Velatia im Rahmen des Juncker-Plans mit 32,5 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2018
20180009
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VELATIA RDI & INVESTMENTS
MAIRANA XXI SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter's investment inside the EU in the period 2018 – 2020 and is composed by its research, development and innovation (RDI) activities, capital expenditures and working capital.

The investments are mainly targeting the promoter's innovation activities in the area of power transmission and distribution. The objective is to further improve the efficiency and environmental sustainability of electric energy grids, supported by a higher degree of automation and digitalisation. Some of the investments are also dedicated to the promoter's operational needs for new equipment and working capital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities will be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope due to the project. Hence, there are no significant negative environmental impacts expected. Environmental aspects will be assed in detail during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VELATIA RDI & INVESTMENTS
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN
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Spanien: Mit Innovation gegen den Klimawandel: EIB unterstützt die FEI-Strategie von Velatia im Rahmen des Juncker-Plans mit 32,5 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83490671
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180009
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151338238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180009
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VELATIA RDI & INVESTMENTS
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VELATIA RDI & INVESTMENTS
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Übersicht
VELATIA RDI & INVESTMENTS
Datenblätter
VELATIA RDI & INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Mit Innovation gegen den Klimawandel: EIB unterstützt die FEI-Strategie von Velatia im Rahmen des Juncker-Plans mit 32,5 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Aktuelles und Storys

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Übergeordnetes Projekt
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Photogallery

From left to right, J. Ormazabal, Velatia´s CEO and EIB Vice President E. Navarro
Velatia RDI & Investments
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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