Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des bretonischen Tiernahrungs- und Pflanzenernährungskonzern wird aus einem Darlehen über 50 Millionen Euro mitfinanziert

Die Standorte Saint-Malo und Dinard stehen im Mittelpunkt des Vorhabens

Es ist die erste EIB-Finanzierung aus dem Programmdarlehen Landwirtschaft und Bioökonomie, das die Bank auf europäischer Ebene eingerichtet hat und das vom Juncker-Plan unterstützt wird

Ein bretonisches Unternehmen profitiert als Erstes von dem neuen Finanzierungsprogramm, das die Europäische Investitionsbank (EIB) für den Landwirtschaftssektor und die Bioökonomie bereitgestellt hat. Die Bank hat dem Roullier-Konzern, der auf Pflanzenernährung und Tierfutter spezialisiert ist, ein Darlehen über 50 Millionen Euro gewährt, um sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm zur Verbesserung seines Produktportfolios, die Erforschung neuer Anwendungsgebiete, die an die Ernährungsbedürfnisse der Pflanzen und der Tiere angepasst sind, sowie die Anpassung seiner Produktionsanlage zu finanzieren.

Der Vorstandsvorsitzende des bretonischen Konzerns Sébastien Chauffaut und der Vizepräsident der EIB Ambroise Fayolle, der für Operationen in Frankreich zuständig ist, begrüßten heute in Saint-Malo am Sitz des Roullier-Konzerns die Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags. Die Ortswahl erklärt sich durch die Tatsache, dass die Forschungstätigkeit, die Gegenstand des Vertrags ist, in erster Linie im Centre Mondial de l’Innovation Roullier (CMI), das seinen Standort in Saint-Malo hat, und im Centre d’Etudes et de Recherche Appliquées (CERA) in Dinard durchgeführt wird.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident: „Die EIB und Europa freuen sich, einen Konzern wie den Roullier-Konzern bei der Entwicklung seiner Innovationsstrategie unterstützen und ihm helfen zu können, umweltverträgliches Tierfutter und umweltschonende Pflanzenernährung zu entwickeln. Im Rahmen dieser Operation, die dank des Juncker-Plans finanziert wurde, zeigt die EIB, dass Frankreich eine Vorreiterrolle bei der europäischen Finanzierung der Bioökonomie spielt. Frankreich ist einer der größten Nutznießer des Juncker-Plans.“

Sébastien Chauffaut, Vorstandsvorsitzender des Roullier-Konzerns: „Wir sind stolz, als erstes Unternehmen diese Finanzierung der EIB zu erhalten. Wir sehen dies als große Anerkennung unserer Investitionen in Innovation in den vergangenen 60 Jahren. Durch diese Finanzierung können wir unsere Forschungsprojekte für neue Produkte und innovative Prozesse mit dem Ziel, eine nachhaltige Landwirtschaft voranzutreiben, fortsetzen und beschleunigen.

EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Phil Hogan: „Nachdem wir das neue Darlehensprogramm für Landwirtschaft und Bioökonomie über eine Milliarde Euro im Rahmen des Juncker-Plans mit der EIB erst im April angekündigt hatten, freut es mich, dass wir bereits den ersten konkreten Finanzierungsvertrag zugunsten des Landwirtschaftssektors in Frankreich unterzeichnet haben. Die Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des Roullier-Konzerns ist ein Beispiel, wie die EU eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der ländlichen Wirtschaft in Europa spielen kann.“

Zusätzliche Informationen:

Die Finanzierung fällt in den Rahmen des neuen Programmdarlehens zugunsten der Landwirtschaft und der Bioökonomie, das die EIB im April 2018 für Genossenschaften und Privatunternehmen in Europa eingerichtet hat. Das Programm verfügt über EIB-Mittel in Höhe von 400 Millionen Euro und zielt auf die Mobilisierung von etwa einer Milliarde Euro in ganz Europa. Ermöglicht wird das Programmdarlehen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, ein zentraler Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, die auf Anregung von Jean-Claude Juncker von der Europäischen Kommission eingerichtet wurde. In der neuen, Anfang 2018 in Kraft getretenen Verordnung wurde der Anwendungsbereich des EFSI auf die Bioökonomie im Allgemeinen ausgeweitet. Die Bioökonomie umfasst die Wertschöpfungsketten der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Materialien und Energie, die erneuerbare biologische Ressourcen von Land und Meer nutzen.

Weitere Informationen:

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-092-eibs-agriculture-and-bioeconomy-programme-loan-to-mobilise-close-to-eur-1bn-of-private-investment-across-europe.htm

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/agriculture-and-bioeconomy-programme-loan.htm