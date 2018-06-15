Die Bank der EU hat ein erstes Darlehen von 85 Millionen Euro für die Modernisierung der Metro de Madrid unterzeichnet. Insgesamt wird die EIB dafür 200 Millionen Euro bereitstellen.

Durch den Finanzierungsbeitrag kann der Betreiber die Zugänglichkeit der Bahnhöfe verbessern, die Kapazität der Linien erhöhen und die Energieeffizienz des Netzes optimieren.

Das Projekt wird durch den „Juncker-Plan“ unterstützt.

Madrid soll eine effizientere, sicherere und komfortablere U-Bahn bekommen. Die EU-Bank stellt die ersten 85 Millionen Euro eines Darlehens von 200 Millionen Euro bereit. Damit finanziert sie 50 Prozent der Investitionen in die Netzinfrastruktur, die bis 2019 durchgeführt werden. Das Projekt soll die Dienstleistungsqualität der Madrider U-Bahn verbessern und erhält Unterstützung durch die Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“. Die Vizepräsidentin der EIB Emma Navarro und der CEO der U-Bahn-Gesellschaft von Madrid Francisco Borja Carabante haben heute in Madrid den Darlehensvertrag unterzeichnet.

Madrid hat mit 301 Stationen eines der am weitesten verzweigten U-Bahn-Netze der Welt, das 2017 von 626,4 Millionen Fahrgästen genutzt wurde. Mit dem Darlehen der EIB werden 23 Vorhaben finanziert. Sie betreffen die Modernisierung der Stationen, Züge, Gleise, Signalsysteme sowie der Anlagen für Fahrscheinkontrolle und -verkauf. Ziel aller Vorhaben ist die Verbesserung der Dienstleistungsqualität und der Energieeffizienz der U-Bahn von Madrid.

Die Bahnhöfe sollen durch entsprechende Umbauarbeiten besser zugänglich werden. Außerdem erhalten die Unterwerke neue Sicherheitsvorrichtungen, um die Kapazität der Linien zu erhöhen. Die Modernisierungsarbeiten betreffen auch Rolltreppen, Lüftungssysteme in Zügen und Tunneln sowie Fahrscheinautomaten. Zudem sollen neue Videoüberwachungs- und Brandschutzsysteme für mehr Sicherheit sorgen.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Die EIB stellt Mittel zur Modernisierung der Madrider U-Bahn bereit und trägt damit zu einer besseren Dienstleistungsqualität bei. Ziel sind höhere Beförderungskapazitäten, kürzere Wartezeiten und mehr Sicherheit. Wir finanzieren das Projekt aber auch deshalb mit, weil es den Klimaschutz und den nachhaltigen Nahverkehr in Madrid fördert.“

Corina Creţu, EU-Kommissarin für Regionalpolitik, die auch für die Städtepolitik der EU zuständig ist: „Jeder weiß, dass ein modernes und schnelles U-Bahn-Netz für die Lebensqualität in einer Stadt unverzichtbar ist. Die U-Bahn eröffnet neue Chancen für Unternehmen, Dienstleistungen und für den Tourismus. Außerdem entlastet sie den Straßenverkehr. Dadurch wird auch die Luft sauberer. Für Madrid war es deshalb die richtige Entscheidung, sich für dieses wichtige Stadtverkehrsprojekt Unterstützung aus dem Juncker-Plan zu holen.“

Francisco de Borja Carabante, CEO von Metro de Madrid: „Wir versuchen unermüdlich, die Qualität unserer Dienstleistungen und die Mobilität der Madrider Bürger zu verbessern. Wenn Metro de Madrid Finanzierungen für ihre Investitionen braucht, wendet sie sich an verschiedene europäische Einrichtungen. Eine dieser Einrichtungen ist immer die Europäische Investitionsbank, da sie bis zu 50 Prozent der Projektkosten finanziert. Außerdem vergibt die EIB Darlehen zu sehr günstigen Konditionen, und wir können das Geld dann abrufen, wenn wir es für die einzelnen Projekte benötigen.“

Zusätzlich zur Dienstleistungsqualität soll die U-Bahn durch die Optimierung der Strom- und Lüftungssysteme außerdem energieeffizienter und somit noch umweltfreundlicher werden.

Klimaschutz und Förderung des öffentlichen Verkehrs

Keine andere Finanzierungsinstitution stellt weltweit so viel Geld für Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels bereit wie die Bank der EU. Allein im vergangenen Jahr waren es 19,4 Milliarden Euro und damit 28 Prozent ihres gesamten Finanzierungsvolumens. Mit einem Teil dieser Mittel finanzierte die Bank sauberere Verkehrsträger und förderte vor allem die U-Bahn-Netze in einer Reihe von Städten weltweit (weitere Informationen finden Sie hier).

Die EIB finanziert seit 1989 Investitionen der Madrider U-Bahn. In diesen fast dreißig Jahren hat die Bank der EU über vier Milliarden Euro für den Ausbau, die Instandhaltung und die Modernisierung der Netzinfrastruktur bereitgestellt.