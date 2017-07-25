Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/03/2019 : 50.000.000 €
10/06/2020 : 65.000.000 €
15/06/2018 : 85.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen für die Modernisierung der U-Bahn von Madrid

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2018
20170261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Metro de Madrid, S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 402 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment programme for the rehabilitation, renewal and upgrade of the infrastructure of Madrid's metro network in Spain.

The project will benefit the residents of the city of Madrid and its suburbs. The project will improve the quality of the underground passenger transport service, reduce travel time, generate operating-cost savings, improve the travel experience and promote modal shift from road to rail. The project will therefore contribute towards sustainable transport in line with EU objectives for sustainable urban mobility and the reduction of greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is made up of a high number of sub-components. Due to the nature of the works – rehabilitation or upgrades of the metro lines, including stations – it is not expected to require an environmental impact assessment (EIA). However, the need for an EIA may vary between project components and will be analysed on a case-by-case basis, together with any potential significant impact on protected areas.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen für die Modernisierung der U-Bahn von Madrid

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
2 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76239782
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170261
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159682169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170261
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Andere Links
Übersicht
METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datenblätter
METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen für die Modernisierung der U-Bahn von Madrid

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen für die Modernisierung der U-Bahn von Madrid
Andere Links
Related public register
02/11/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - METRO DE MADRID INFRASTRUCTURE UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen