Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Cramo, ein führender finnischer Baumaschinen‑ und Ausrüstungsvermieter, haben einen Darlehensvertrag über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Mit den Mitteln will das Unternehmen seine Flotte modernisieren und erweitern. Möglich wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

Das EIB-Darlehen fördert die europäische Wachstumsstrategie der Cramo Group und ihr Engagement für eine Kreislaufwirtschaft. Es wird Ihr innovatives Geschäftsmodell unterstützen und dazu beitragen, die Leistung und die Umweltauswirkungen ihrer Flotte im Jahr 2018 zu verbessern. Die EU und die EIB betrachten das Geschäft mit der Ausrüstungsvermietung als eine „innovative Konsumform“, da Produkte gemeinsam genutzt und häufiger verwendet werden. Mit dem Projekt wird ein Beitrag zur Stärkung der Nachhaltigkeit im Baugewerbe und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft geleistet.

Der für Finanzierungen in den nordeuropäischen Ländern verantwortliche EIB-Vizepräsident Alexander Stubb erklärte: „Die Entwicklung einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft in der EU wird dazu beitragen, unsere Abhängigkeit von importierten Rohstoffen zu verringern. Sie verfügt über ein enormes Potenzial, um Europa einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Deshalb freue ich mich, dass die EU-Bank Geschäftsmodelle wie das von Cramo unterstützt, die den Weg zu einer grüneren Wirtschaft ebnen.“

„Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung der EIB. Damit haben wir mehr Möglichkeiten, unsere Wachstumsstrategie auszubauen und die Vermietungsbranche aktiv zu gestalten. Leif Gustafsson‚ Präsident und CEO der Cramo Group: „Mit einer starken Innovations- und Leistungskultur und nachhaltigen Lösungen versuchen wir, das Marktpotenzial zu nutzen und Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.“

Der für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte: „Das durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglichte Darlehen in Höhe von 50 Millionen Euro zur Modernisierung und Erweiterung der Baumaschinenflotte von Cramo ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Investitionsoffensive für Europa das Wachstum europäischer KMU fördert. Ich ermutige andere wachstumsorientierte Unternehmen mit nachhaltigen Geschäfts- und Kreislaufmodellen, diesem Beispiel zu folgen und EFSI-Finanzierungen für ihre Expansion zu beantragen.“

Eines der wichtigsten Ziele der EU ist der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Hier verbleibt der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich in der Wirtschaft, und das Abfallvolumen wird möglichst gering gehalten. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission unterstützt die EIB die Mitgliedstaaten bei der Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft, indem sie Finanzierungen und Beratungsdienste anbietet. Die EIB hat in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren Projekte im Umfang von 2,4 Milliarden Euro mitfinanziert und bereitet damit den Weg für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und mehr Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung.