Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM), einem deutschen Rohstahlhersteller, ein Darlehen über 60 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel sind für die Modernisierung eines bestehenden integrierten Hüttenwerks bestimmt, um dessen Umweltleistung zu verbessern sowie den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen dank neuer Ausrüstung zu verringern. Ermöglicht wurde das EIB-Darlehen durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

Ambroise Fayolle, der für Finanzierungen in Deutschland zuständige EIB-Vizepräsident: „Diese Finanzierung durch die EIB zeigt auch, wie stark sich die Bank für Projekte mit hohem Zusatznutzen einsetzt, die gleichzeitig zur Verbesserung der Klimabilanz beitragen. Europa braucht eine solide, moderne sowie energie- und CO 2 -effiziente Industriestruktur für künftiges Wachstum, den Erhalt von nachhaltigen Arbeitsplätzen und der Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten. Es ist dies unser erstes Darlehen an HKM, und ich freue mich, dass die Bank der EU mit der Unterstützung des EFSI dazu beitragen kann, weitere Geldgeber für HKM-Investitionen zu gewinnen. Das ist Sinn und Zweck des Investitionsoffensive für Europa.“

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, zuständig für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, sagte: "Mit diesem heute unterzeichneten Darlehen, das durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt wird, wird das Unternehmen seine Umweltverträglichkeit verbessern und seine CO2-Bilanz verringern. Im Rahmen des EFSI 2.0, der diese Woche angenommen wurde, werden wir noch mehr Projekte in den Bereichen Energieeffizienz und saubere Technologien sehen, wobei mindestens 40% der EIB-Projekte zum Klimaschutz beitragen werden. "

Dr. Gerhard Erdmann, Geschäftsführer Controlling bei HKM: „Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft unseres Unternehmens und wird substanziell zur Einsparung von Ressourcen und zur Emissionssenkung beitragen. Wir sind sehr erfreut, dass wir aufgrund unserer steten Bemühungen um technologische Entwicklung und hohe Produktqualität und unserer starken Fokussierung auf Umweltschutz für eine EIB-Finanzierung in Betracht kommen.“