Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 30.000.000 €
15/12/2017 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Darlehen von 60 Millionen Euro an die Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20170184
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Huettenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance a new hot stove for the existing integrated steel plant's blast furnace A, as well as the integration of a heating station in the steel shop.

The project comprises the promoter's capital expenditures related to the installation of new key equipment. This will lead to a significant increase in energy efficiency, entail a considerable reduction of CO2 emissions and increase the consumption of secondary instead of primary raw material. Both investments will lead to more efficient iron and steelmaking and will help to strengthen the promoter's competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of such new key equipment represents a change inside an integrated steelworks and thus may fall under Annexe II of the EIA directive. In such a case the local competent authorities will have to establish if a new EIA is required. The Bank's services will establish during the due diligence of the project whether a new EIA is required, as well as appraise any other environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Darlehen von 60 Millionen Euro an die Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74738246
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170184
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Andere Links
Übersicht
HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Datenblätter
HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Darlehen von 60 Millionen Euro an die Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB vergibt Darlehen von 60 Millionen Euro an die Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HKM STEEL MANUFACTURING MODERNISATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen