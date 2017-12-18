Die EIB und Clavister haben eine Finanzierungsvereinbarung über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Dadurch kann das Unternehmen leistungsstarke Cybersicherheitssoftware entwickeln und neue Computer-Fachleute einstellen. Möglich wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

Die Digitalisierung schafft für öffentliche Einrichtungen neue Möglichkeiten, zu arbeiten, in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Sie ist aber auch mit neuen Risiken verbunden. Seit 2015 haben die Ransomware-Angriffe um 300 Prozent zugenommen, und die volkswirtschaftlichen Folgen der Cyberkriminalität sind im Zeitraum von 2013 bis 2017 um das Fünffache gestiegen. 87 Prozent der Europäer erachten die Cyberkriminalität als große Gefahr für die innere Sicherheit der EU.

Die Produkte von Clavister schützen Netze vor Hackerangriffen und anderen Bedrohungen der digitalen Sicherheit. Das Unternehmen gehört zu den lediglich drei Gesellschaften in Europa, die zu den zwanzig wichtigsten Cybersicherheitsfirmen weltweit zählen und sich erfolgreich auf einem von US-amerikanischen Unternehmen beherrschten Markt behaupten können. Mit dem Finanzierungsbeitrag kann Clavister vor allem seine Wachstumsbestrebungen umsetzen. Investitionen in die Produktweiterentwicklung und in Innovation sind von zentraler Bedeutung, um seinen Platz an der Technologiespitze nicht zu verlieren. Außerdem kann das Unternehmen seinen Umsatz und seine Marketing-Maßnahmen erheblich ausweiten und so seine Produkte erfolgreich am Markt platzieren.

„Nur wenn die Netze und Informationssysteme in der EU sicher sind, kann die Online-Wirtschaft funktionieren und Wohlstand schaffen“, so EIB-Vizepräsident Alexander Stubb, der für die EIB-Finanzierungen in den nordeuropäischen Ländern zuständig ist. „Ich bin stolz darauf, dass wir innovative Unternehmen wie Clavister unterstützen. Diese Operation wird dazu beitragen, dass mehr digitales Know-how und Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeitskräfte in Europa entstehen und dass unser digitales Leben sicherer wird.“

„Wir freuen uns sehr, dass die EIB unser Finanzierungspartner ist und uns dabei hilft, unsere wichtigsten Unternehmensziele zu erreichen, die darin bestehen, unseren Marktanteil auszuweiten und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Dieser Finanzierungsbeitrag ist weitaus mehr als nur eine Investition in unser Unternehmen. Dies ist ein Schritt, durch den die Cybersicherheit in Europa wächst – sowohl was ihre Bedeutung, als auch was ihre globale Wettbewerbsfähigkeit betrifft“, sagte John Vestberg, Präsident und CEO von Clavister.

Die Finanzierung an Clavister ist insofern etwas Besonderes, als hier das neue Venture-Debt-Produkt der EIB zum Einsatz kommt. Es verbindet die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Vergütungsmodell, das auf den vom Unternehmen erzielten Ergebnissen beruht. Eine solche Finanzierung stärkt das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers. Durch die Investitionsoffensive für Europa kann die EIB verstärkt hochgradig innovative Unternehmen unterstützen, die anderenfalls nicht für eine Finanzierung infrage kämen.